Der erneute Viertelfinal-Einzug von Bayern München in der Champions League ist fast nur noch Formsache. Den Rekordmeister beschäftigen vor dem Rückspiel gegen Lazio Rom ohnehin andere Themen.

Über seine Zukunft, betonte Hansi Flick mit entschlossener Miene, sei "alles gesagt". Viel lieber beschäftigt sich der Erfolgstrainer von Bayern München mit der Gegenwart - und da gibt es die Aussicht auf einen weiteren Rekord in der Champions League. Aber auch leichte Sorgen um Kapitän Manuel Neuer und Finalheld Kingsley Coman.

Anzeige

Neuer verpasste vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch gegen Lazio Rom wegen einer leichten Erkältung das Abschlusstraining, Coman absolvierte wegen muskulärer Probleme nur eine Laufeinheit.

Alles zum Bayern-Auftritt gegen Lazio im Fantalk mit Stefan Effenberg, Mario Basler und Olaf Thon am Mittwoch ab 20.15 Uhr live auf SPORT1

"Wir müssen noch abwarten, hoffen aber, dass sie dabei sind. Wir haben noch 30 Stunden", sagte Flick am Dienstag. Sollte Neuer passen müssen, bekäme Ersatzmann Alexander Nübel eine weitere Bewährungschance. Für den 24-Jährigen wäre es seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Schalke nach München erst das dritte Pflichtspiel.

Champions League Heute: Bayern will Serie gegen Lazio fortsetzen

Doch egal, ob mit Neuer oder Nübel - der Einzug des Triple-Siegers ins Viertelfinale ist nach der Machtdemonstration vor drei Wochen in Rom (4:1) nur noch Formsache. Es wäre das 19. Mal in der erfolgreichen Bayern-Historie, dass die Münchner die Runde der letzten Acht erreichen würden - und eine weitere Bestmarke, nachdem der FC Barcelona bereits ausgeschieden ist.

Flick will sich mit dem reinen Weiterkommen aber nicht begnügen. "Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen. Wir haben eine gute Serie, die wollen wir fortführen", betonte er. Die Bayern sind seit 18 Spielen (17 Siege) in der Königsklasse unbesiegt. Die letzte Niederlage liegt über zwei Jahre zurück (1:3 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool).

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Nübel-Klartext von Flick: "Lasse ich mir nicht reinreden"

Trotz der klaren Ausgangslage gab Leroy Sané den Mahner. "Jeder weiß genau, dass sehr viel passieren kann. Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann kann es auch schnell nach hinten losgehen", sagte der Nationalspieler. Ein Bayern-Aus wäre jedoch einmalig. Noch nie in der langen Europapokal-Geschichte schied eine Mannschaft aus, die das Hinspiel auswärts mit mindestens drei Toren Differenz gewonnen hat.

Deshalb dürfte der Blick der Münchner, die gegen Lazio wieder den zuletzt angeschlagenen Abwehrchef David Alaba einsetzen können, schon in Richtung Nyon gehen, wo am Freitag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale die Viertelfinal-Paarungen ausgelost werden.

Flick bleibt Dauer-Thema vor Spiel gegen Lazio

Es könnte zu einem deutschen Duell mit Borussia Dortmund kommen, aber auch Vorjahres-Finalgegner Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool mit Jürgen Klopp sind in der Verlosung. Sane dachte aber schon weiter. Der Triumph in der Königsklasse sei "ein großes Ziel von mir", betonte er, "auf die Champions League schaut jeder".

Sonderlob für Boateng: Versucht Flick den Abwehrboss zu halten?

Genauso wie auf das Thema Flick. Er wisse, "dass das Interesse groß ist", sagte der 56-Jährige, "aber bei mir hat sich nichts geändert". Heißt: Die Frage, ob Flick im Sommer Bundestrainer Joachim Löw beerbt, ist trotz aller Dementis weiterhin offen. Er habe, so Sané, "mit keinem Nationalspieler darüber geredet, darüber sollen andere diskutieren. Hansi hat auch gesagt, dass er sich auf den FC Bayern konzentrieren will."

Dass das leidige Thema den Saisonendspurt belasten könnte, glaubt Flick nicht: "Unsere Aufgabe ist es, die Dinge neben dem Platz einfach wegzulassen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Das sieht man an den Ergebnissen."

FC Bayern - Lazio Rom: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

München: Neuer (Nübel) - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski. - Trainer: Flick

Rom: Reina - Patric, Acerbi, Radu - Lucas Leiva - Marusic - Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic - Caicedo, Immobile. - Trainer: Inzaghi

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

So können Sie Bayern - Lazio live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Champions League LIVE: Die Bayern gegen Lazio Rom im Liveticker

Liveticker: FC Bayern - Lazio Rom um 21 Uhr live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de