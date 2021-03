RB Leipzig braucht gegen den FC Liverpool eine mittelgroße Überraschung, um noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen.

Ja, der englische Meister ist angeschlagen und läuft der Musik in der Premier League hinterher. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann will den schwer angezählten Topklub aber keinesfalls unterschätzen. "Es ist für uns eigentlich scheißegal, ob Everton, Fulham oder wer auch immer da gewonnen hat. Das hat auf das Spiel keinen Einfluss", beteuerte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch.

0:2 war RB im ersten Duell im Februar, das wie das Rückspiel coronabedingt in Budapest stattfand, unterlegen. Da kümmerte es Nagelsmann kaum, dass die Reds in der Premier League mit zuletzt sechs Heimpleiten die Qualifikation für die Königsklasse zu verspielen drohen. "Wir thematisieren das nicht, denn wir haben das Hinspiel verloren", sagte der Leipzig-Coach: "Daher sind wir aktuell der Verlierer des Duells. Es geht darum, am Ende vielleicht der Gewinner zu sein."

Champions League heute: Klopps Liverpool erwartet starkes Leipzig

Erst am vergangenen Sonntag hatten Liverpool und Welttrainer Klopp zu Hause an der Anfield Road mit 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham verloren. (Champions League: Alle Ergebnisse und Spielplan)

Klopp wirkte danach niedergeschlagen und versuchte, den Fokus auf die letzte Titelchance in der Königsklasse zu lenken. "Gott sei Dank spielen wir jetzt in einem anderen Wettbewerb", hatte der Teammanager nach der Fulham-Partie gesagt und warnte vor Leipzig: "Sie werden nicht aufgeben, nur weil sie 0:2 zurückliegen. Es wird schwer." Dennoch ist Klopp zum Weiterkommen verdammt, wenn er die Saison irgendwie retten will.

Champions League: Barcelona hofft auf nächstes Wunder gegen PSG

Ähnliches gilt auch für seinen Kollegen Ronald Koeman, der mit dem FC Barcelona vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain allerdings vor einer deutlich größeren Aufgabe steht. Denn Barca droht das erste Achtelfinal-Aus seit 14 Jahren. Hoffnung macht, dass das Team um Superstar Lionel Messi einmal bereits ein sensationelles Comeback gegen die Franzosen feiern durften.

Liverpool - Leipzig: Der Fantalk zur Champions League am Mittwoch ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Drei späte Tore, ein denkwürdiges 6:1, Champions-League-Geschichte: Dem FC Barcelona war 2017 im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Paris ein historisches Kunststück gelungen. Dieses Mal muss Barca im Prinzenpark ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen. Genauso wie beim 0:4 damals benötigen Messi und Co. zumindest vier Tore. "Es gibt immer das zweite Spiel, aber unsere Chancen sind sehr gering", sagte Trainer Ronald Koeman vor der fast unmöglichen Aufgabe.

Für die Spanier ist das Duell beim französischen Starensemble auch ein Spiel der letzten Chance - denn es geht um Messis Zukunft. Der 33-jährige Argentinier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, liebäugelt nach zwei Dekaden in Barcelona schon länger mit dem Abschied. Der neue Präsident Joan Laporta hofft auf einen Verbleib, der 58-Jährige ist auch überzeugt, "dass er bleiben will".

Liverpool - Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Thiago, Wijnaldum, Jones - Salah, Jota, Mane. - Trainer Klopp

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara - Olmo, Nkunku - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann

