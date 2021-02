Marco Reus kehrt bei Borussia Dortmund in der Champions League in die Startelf zurück. Nach seinem 30-Minuten-Einsatz in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (2:2) spielt der Kapitän im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla am Abend (21.00 Uhr/DAZN) von Beginn an. Gio Reyna, zuletzt Starter, sitzt wie Nationalspieler Julian Brandt zunächst auf der Bank.

Im Dortmunder Tor steht erneut Marwin Hitz, da Roman Bürki nicht rechtzeitig fit wurde. Thomas Delaney fehlt, weil seine Ehefrau Michelle das erste gemeinsame Kind erwartet - Mahmoud Dahoud beginnt im defensiven Mittelfeld.