Das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool am 16. Februar (21 Uhr: RB Leipzig - FC Liverpool im LIVETICKER) findet statt in Leipzig in Budapest stat.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte, dass ein Ausweich-Spielort gefunden wurde und die Partie in der Puskás Arena um 21 Uhr steigt und bedankte sich bei den Klubs sowie beim Ungarischen Fußballverband für die Zusammenarbeit und die Lösung des Problems.

Anzeige

Der SPORT1 Fantalk zur Champions League mit Leipzig - Liverpool und Barca - PSG am 16. Februar ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Die Sachsen können das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am 16. Februar nicht im heimischen Stadion austragen. Wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes darf Gegner Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp nicht nach Deutschland einreisen.

Der Bundesligist hatte für die Austragung laut Klub-Boss Oliver Mintzlaff zwei Optionen, entschied sich aber für Budapest und gegen die Alternative, bei den Tottenham Hotspur in London zu spielen.(Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Leipzig wollte Heimrecht tauschen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das Einreiseverbot für die Engländer für die "richtige Entscheidung". Lauterbach auf SID-Anfrage weiter: "Wir sind in Deutschland dabei, die B.117-Mutation, die in England eine gefährliche Rolle spielt, zu bekämpfen."

Ein Heimrechttausch mit dem englischen Meister kam nicht zustande. "Wir haben Liverpool gefragt, ob wir das Heimrecht tauschen, das konnten wir aus diversen Gründen nicht. Das müssen wir akzeptieren und suchen andere Lösungen", hat Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche bei Sky betont.

Der Fantalk LIVE auf den SPORT1-Plattformen

Der Fantalk ist zurück im Pott: SPORT1 ist vor der Saison mit seinem Erfolgsformat zur UEFA Champions League im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballmuseum nach Dortmund gezogen.

Die Moderatoren Thomas Helmer und Laura Papendick begrüßen die Zuschauer regelmäßig zu den großen Fußballabenden im Free-TV, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps aus einem neuen Studioset. Dafür stellt das Deutsche Fußballmuseum einen Teil seiner imposanten Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Zur Stammbesetzung gehört neben Helmer und Papendick, die im Wechsel moderieren, sowie Hartwig Thöne, der die Zuschauer über die parallel laufenden Champions-League-Spiele informiert, auch Jana Wosnitza als neue Co-Moderatorin.