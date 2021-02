Die Bosse des FC Bayern München träumen schon von einer "Ära" in der Champions League und sehen eine "sehr gute Chance" auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Und auch Hansi Flick wischte die vielfältigen Alltagssorgen vor der Reise in die "ewige Stadt" beiseite. "Die Champions League ist für uns eine besondere Sache, das sind besondere Spiele. Da erwarte ich auch, dass die Mannschaft besonders motiviert ist", sagte der Trainer vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom am Dienstag bestimmt.

Anzeige

Formschwäche hin, personelle Probleme her: Der italienische Spitzenklub um den Ex-Dortmunder Ciro Immobile soll beim neuerlichen Gipfelsturm nur ein Zwischenschritt sein. Vorstand Oliver Kahn sieht "eine sehr gute Chance, dass wir in dieser Saison sehr weit kommen". Und auch Sportchef Hasan Salihamidzic hat schon das Finale am 29. Mai in Istanbul im Blick, wenn er sagt: "Diese Mannschaft ist in der Lage, eine Ära zu prägen." (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)

So wie einst Real Madrid. Den Königlichen war es als erstem und bislang einzigem Team gelungen, Europas Fußball-Krone zu behalten. Von 2016 bis 2018 gelang Real sogar der Titel-Hattrick. Träume von derartigen Höhen hält sogar Kahn für "vermessen", wie er dem kicker sagte. Für den Super-Coup müsse "alles passen", betonte Flick, Thomas Müller nennt ihn "außergewöhnlich und sehr schwierig", aber: "Unmöglich ist nichts."

FANTALK zur Champions League am Dienstag ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Champions League: FC Bayern mit Personalsorgen gegen Lazio

Doch Müller ist wegen seiner Corona-Quarantäne zur Tatenlosigkeit verdammt. Obwohl neben dem wichtigen Anführer beim Abflug am Montagnachmittag in Serge Gnabry, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Douglas Costa weitere wichtige Alternativen fehlten, betonte Flick, er habe "absolutes Urvertrauen" in sein Team.

Hoffnung macht das starke Comeback von Leon Goretzka, dem Flick nach einem längeren Gespräch eine Startelf-Garantie gab. Der von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge angezählte Niklas Süle ist angeschlagen, für ihn sei Joshua Kimmich rechts hinten eine Option, meinte Flick. Um den freien Mittelfeldplatz kämpfen dann Jamal Musiala, Marc Roca und Eric Maxim Choupo-Moting.

Flicks Plan raus aus der Mini-Krise

Die Historie spricht nicht gerade für die Bayern. Von den vorherigen 27 Champions-League-Siegern erreichten nur sechs in der darauffolgenden Saison erneut das Finale: Der AC Mailand (1995), Ajax Amsterdam (1996), Juventus Turin (1997), Manchester United (2009) und eben Real (2017 und 2018). "Du musst eine perfekte Saison spielen", weiß Flick.

Lazio gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Rom: Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lucas Leiva - Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile. - Trainer: Inzaghi

München: Neuer - Kimmich, Boateng, Hernandez, Davies - Goretzka, Alaba - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

Klose warnt FC Bayern vor Lazio Rom

Doch davon ist der Rekordmeister aktuell ein gutes Stück entfernt. Nach den Rückschlägen gegen Bielefeld (3:3) und in Frankfurt (1:2) ist sogar der heimische Titelkampf wieder spannend.

"Bayern hat die gleichen Probleme wie fast alle Spitzenteams in Europa: Viele Spiele, wenig Training, hohe Belastung. Das hinterlässt Spuren", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei SPORT1. Doch während Manchester City oder Paris St.-Germain zuletzt massiv ins Rollen kamen, stockte der Bayern-Motor.

Salihamidzic hält dagegen: "Wir haben jetzt eine Topmannschaft mit einem überragenden deutschen Kern, dazu internationale Topspieler, die Weltmeister und Weltfußballer wurden." Er sieht den FC Bayern "natürlich" dazu in der Lage, "die Champions League noch einmal zu gewinnen, die Qualität und Mentalität geben das her".

"Geht mir nicht in den Kopf!" Verspielt Bayern jetzt alle Titel?

Doch schon die erste Hürde ist hoch, warnt Lazio-Kenner Miroslav Klose. "Wir müssen wieder unsere gewohnte Leistung bringen, sonst sind wir kein Favorit", sagte Flicks Assistent, der einst für die Römer stürmte. Immobile, der in der Vorrunde gegen Ex-Klub Dortmund (3:1/1:1) zweimal traf, hält er für "besonders gefährlich". Müller betonte daher: "Vorsicht ist geboten!"

Lazio Rom - FC Bayern: Die Daten zum Spiel

Spielort: Olimpico Roma (Rom)

Anpfiff: 21 Uhr

Schiedsrichter: Orel Grinfeeld (Israel)

So können Sie Lazio gegen Bayern live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky, SPORT1 bietet ab 20:15 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: Sky

Champions League LIVE - Lazio Rom gegen den FCB im Liveticker:

Einzel-Liveticker: Lazio Rom gegen Bayern München um 21 Uhr live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de