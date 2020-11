Der Siegeszug des FC Bayern in der Champions League ist bereits historisch.

Aktuell stehen die Münchner in der Königsklasse bei 13 Siegen nacheinander - dies gelang seit der Umorganisation des Europapokals der Landesmeister zur Champions League ab der Saison 1992/93 keinem anderem Team - gegen den FC Salzburg soll Nummer 14 eingefahren werden. (Champions League: FC Salzburg - FC Bayern München am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Die Voraussetzungen sind allerdings nicht optimal, da vor dem Spiel vor allem die Unruhe rund um den Vertragspoker mit David Alaba im Mittelpunkt stand - sehr zum Ärger von Bayern-Trainer Hansi Flick.

FC Bayern Trainer Flick: "Bin alles andere als glücklich"

"Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche mit zwei so schweren Spielen befassen müssen. Wir werden als Mannschaft, eine gute Antwort haben, hoffe ich", sagte Flick vor den schweren Spielen in Salzburg und bei Borussia Dortmund.

Flick sauer: "Ich bin alles andere als glücklich..."

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte im BR am Sonntagabend erklärt, dass man das Vertragsangebot für den 28-Jährigen zurückgezogen habe. Das kam bei Alaba wenig gut an, der vom Verhalten der Bayern-Bosse "enttäuscht und ein bisschen verletzt" sei.

"Ich habe es gestern Abend wie alle anderen aus den Nachrichten erfahren und mitbekommen", sagte der Österreicher, der aber ungeachtet dessen den 14. Champions-League-Sieg in Folge als klares Ziel für Dienstag ausgab. (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Bayern - Salzburg: FCB ohne Süle und Goretzka

Verzichten müssen die Bayern. Süle wurde am Montag positiv auf Corona getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

"Das ist nicht schön, es ist eine Option weniger. Es gab schon etliche Fälle in den Profiligen, jetzt hat es uns erwischt", sagte Flick. Bei Serge Gnabry hatte sich der Befund zuletzt als falsch positiv herausgestellt.

Goretzka fehlt verletzungsbedingt. Wie der FC Bayern twitterte, ist der 25-Jährige aufgrund von Wadenproblemen nicht mit der Mannschaft nach Salzburg gereist.

Lewandowski zurück - Salzburg-Coach schwärmt

Umso wichtiger für den Titelverteidiger, dass Torjäger Robert Lewandowski wieder dabei ist, nachdem er beim 2:1-Sieg in Köln zuletzt geschont wurde.

Mit Unterstützung des Polen soll der dritte Sieg im dritten Spiel der Gruppe A eingefahren werden, was ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale wäre (Service: Tabelle der Champions League)

Salzburg hat aber bereits angekündigt, mutig agieren zu wollen, wenngleich RB-Trainer Jesse Marsch bei der Analyse der Münchner feststellen musste: "Diese Mannschaft hat keine Schwäche, das ist die beste Mannschaft der Welt."

FC Bayern gegen RB Salzburg: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, Berisha, Szoboszlai - Koita

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Salzburg gegen FC Bayern - die Daten zum Spiel:

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Spielort: Red Bull Arena (Salzburg)

Anpfiff: 21.00 Uhr

