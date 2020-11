Bayerns Präsident Herbert Hainer sorgte am Sonntagabend für den ganz großen Knall beim FC Bayern.

Im BR verriet Hainer, dass der der Rekordmeister sein Angebot für eine Vertragsverlängerung mit David Alaba zurückgezogen hat. Der Grund: Alabas Berater Pini Zahavi habe eine Frist zur Annahme des Angebots verstreichen lassen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nach dem Ende der Saison aus, er könnte den Verein im Anschluss ablösefrei verlassen.

Nach SPORT1-Informationen hatte sich die Ansage des Präsidenten beim Management des Verteidigers nicht angekündigt, sondern kam wie aus heiterem Himmel. Die Fronten zwischen beiden Parteien sind verhärtet wie nie zuvor.

Brisant: Am Montag steht Alaba bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Salzburg am Dienstagabend den Journalisten Rede und Antwort. (FC Salzburg - FC Bayern am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Neben Alaba wird auch Trainer Hansi Flick beim Pressetalk sprechen. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Alaba über Kritiker an seinem Vertragspoker +++

"Ich habe dafür absolut Verständnis, wenn man das als Außenstehender und Fan sieht. Ich habe eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sache, aber kann das verstehen."

+++ Können Sie ausschließen, dass Sie beim FC Bayern bleiben? +++

auf SPORT1-Nachfrage: "Ich bin ein Spieler, der sehr gern für den FC Bayern München spielt. Ich fühle mich wohl und bin sehr froh noch ein Teil der Mannschaft zu sein. Wie es in der Zukunft aussehen wird kann ich nicht sagen, da noch niemand von offizieller Seite mit mir gesprochen hat. Daher ist es schwer einzuschätzen, wie die Zukunft aussehen wird."

+++ Alaba über Hainer-Aussagen +++

"Was heißt enttäuscht. Ich habe das gestern wie ihr alle aus den Nachrichten erfahren. Es war eine besondere Situation, wie es jetzt dann weitergeht, das wird sich zeigen. In der kurzen Zeit konnte ich mir die Gedanken noch nicht machen."

+++ Alaba über das Gastspiel in Österreich +++

"Die Freude ist immer riesig in die Heimat zu fahren. Wenn es um die Champions League geht, dann gilt das besonders.

+++ Los geht´s +++

David Alaba sagt Servus.

+++ Süle positiv getestet +++

Abwehrspieler Niklas Süle wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Montag auf seiner Homepage. Demnach befände sich der Nationalspieler bereits in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm gut.