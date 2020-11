Tag für Tag erstrahlt die Allianz Arena normalerweise in Rot.

Am Mittwoch wird vor der Champions-League-Partie gegen RB Salzburg davon für einige Stunden eine Ausnahme von der Regel macht.

Wie der FC Bayern auf seiner Homepage bekannt gab, wird die Allianz Arena vom Sonnenuntergang um 16.25 Uhr bis 20 Uhr in Orange erstrahlen.

Hintergrund ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, weshalb am Mittwochabend einige Gebäude in Bayern orange beleuchtet werden.

TV-Zuschauer des Champions-League-Spiels der Bayern werden das Stadion allerdings nur in roter Farbe sehen, da die Allianz Arena nach 20 Uhr wieder in Rot illuminiert wird.

FC Bayern unterstützt Frauenbewegung

Mit der Aktion will der FC Bayern wie bereits im vergangenen Jahr die Frauenbewegung "ZONTA Says NO", bei der öffentliche Institutionen und Unternehmen aus München sowie weltweit zahlreiche Organisationen die Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen anprangern, unterstützen.

Als Symbolfarbe hatten sich die Vereinten Nationen für Orange entschieden.

"Der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ist eine jährliche Erinnerung für uns alle. Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Der FC Bayern möchte ein Zeichen zum Schutz aller setzen, die sich leider selbst nicht so schützen können, wie es nötig wäre. Wir wollen für dieses Thema eintreten und nachhaltig sensibilisieren", wird Bayern-Präsident Herbert Hainer zitiert.