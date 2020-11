Bayern München und der FC Salzburg werden im Champions-League-Spiel am Dienstagabend (Champions League: FC Salzburg - FC Bayern München am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Wien mit einem Trauerflor antreten.

Wie die Salzburger und Münchner mitteilten, wird außerdem eine Schweigeminute abgehalten.

ÖFB sagt nach Terror in Wien alle Spiele ab

Außerdem reduzierte der österreichische Meister das Rahmenprogramm rund um die ohne Zuschauer stattfindenden Partie auf ein absolutes Minimum.

So wird es vor dem Spiel nicht die übliche Lichtshow geben, auch auf die Tor-Musik und sämtliche Moderationen durch den Stadionsprecher wird verzichtet.

Zuvor hatte der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) sämtliche Veranstaltungen und Spiele für die kommenden drei Tage abgesagt. Der Verband trug damit der Empfehlung der Regierung Rechnung, eine dreitägige Staatstrauer einzuhalten.

