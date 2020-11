Auf das zweite Rendezvous wurde lange hin gefiebert, doch das erwartungsfrohe Kribbeln ist in hektische Nervosität umgeschlagen.

RB Leipzig sucht verzweifelt nach seiner Topform und steht massiv unter Siegzwang, Paris Saint-Germain beklagt den Ausfall des Zauberduos Neymar/Kylian Mbappe und sieht sich als Opfer der Belastungsspirale.

Anzeige

78 Tage nach dem Halbfinal-Duell in der Champions League haben beide Klubs mit anderen Problemen zu kämpfen, als sich großartig mit Revanche-Gedanken zu beschäftigen (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League).

Alles zur Champions League im Fantalk LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

"Wir haben gewisse Lehren aus dem Halbfinale gezogen", sagte Julian Nagelsmann zwar, doch die 0:3-Lehrstunde gegen das Pariser Starensemble beim Finalturnier der Königsklasse in Lissabon ist für den RB-Trainer nicht mehr die größte Motivation.

RB Leipzig: Selbstvertrauen angekratzt

Es ist das mögliche Gruppen-Aus, das nach der 0:5-Klatsche bei Manchester United droht. Entweder im Heimspiel am Mittwoch (Champions League: RB Leipzig – Paris Saint-Germain um 21 Uhr im LIVETICKER) oder drei Wochen später in Paris müsse sein Team "einen Pflichtsieg" einfahren, forderte Nagelsmann, "wenn wir in der Gruppenphase weiterkommen wollen" (Service: Tabelle der Champions League).

Vor einer Woche wäre RB vermutlich sogar als Favorit ins Spiel gegangen, Leipzig thronte an der Tabellenspitze der Bundesliga und fühlte sich fast unbesiegbar. Doch die zwei Niederlagen in Manchester und in Mönchengladbach (0:1) nagen mächtig am Selbstvertrauen der "Bullen".

Hinzu kommt der öffentliche Druck.

"Das Nagelsmann-Tief", titelte jüngst die Bild-Zeitung - wohlgemerkt nach zwei (!) Niederlagen. Die Neuzugänge wie Alexander Sörloth oder Hwang Hee-Chan werden medial infrage gestellt, das Fehlen von Ex-Torjäger Timo Werner (inzwischen FC Chelsea) wird wieder verstärkt thematisiert.

PSG: Neymar und Mbappé fallen aus

Nagelsmann stellt sich vor seine Spieler, doch auch ihm ist nicht entgangen, dass die Passqualität, das Anlaufen und der Zug zum Tor zuletzt gelitten haben. Hinzu kommt das Fehlen von verletzten Leistungsträgern wie Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg oder Konrad Laimer.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

"Es sind viele Spiele, wir haben viele Verletzte", begründete Leipzig Sportdirektor Markus Krösche.

Darüber hat sich auch PSG Trainer Thomas Tuchel zuletzt beklagt - nur war der Ton deutlich schärfer. "Man tötet die Spieler", sagte der PSG-Trainer kürzlich auf einer Pressekonferenz angesprochen auf die enorme Belastung in dieser Saison. Wahrscheinlich war die drastische Aussage seinem nicht ganz perfekten Französisch geschuldet, doch Tuchel ist spürbar verärgert.

Kein Wunder: Nach Neymar (Adduktorenprobleme) fällt in Mbappe (Oberschenkelverletzung) auch sein zweiter Ausnahmespieler für die Partie in Leipzig aus. Außerdem fehlen Julian Draxler, Marco Verratti, Mauro Icardi und Juan Bernat.

RB Leipzig - PSG: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg (Konate) - Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann

Paris: Navas - Kehrer, Kimpembe, Florenzi, Kurzawa - Marquinhos - Herrera, Gueye - Di Maria, Jese - Kean. - Trainer Tuchel

Leipzig gegen Paris - die Daten zum Spiel:

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Spielort: Red Bull Arena (Leipzig)

Anpfiff: 21.00 Uhr

So können Sie Leipzig - PSG live verfolgen:

TV: Sky, SPORT1 bietet ab 21 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: Sky

Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App