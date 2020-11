Der FC Chelsea mit dem deutschen Nationalstürmer Timo Werner und der Europa-League-Sieger FC Sevilla haben im Gleichschritt vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Werner gewann mit Chelsea am vierten von sechs Spieltagen der Gruppe E bei Stade Rennes 2:1 (1:0) und ist damit ebenso nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen wie Sevilla, das bei FK Krasnodar 2:1 (1:0) gewann (Service: Die Tabellen der Champions League).

Anzeige

Beide Teams haben nach drei Siegen und einem Unentschieden zehn Punkte auf dem Konto und machen den Gruppensieg unter sich aus. Das direkte Duell steigt am 2. Dezember in Spanien. Krasnodar und Rennes (beide 1) streiten darum, wer es immerhin noch in die Zwischenrunde der Europa League schafft (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League).

Alles zur Champions League am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Fantalk LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Werner vergab eine Riesenchance zur frühen Chelsea-Führung, er schoss nach Flanke von rechts aus fünf Metern freistehend weit über das Tor (5.). Callum Hudson-Udoi (22.) machte es besser. Auch Werner erzielte einen Treffer (47.), der wegen einer Abseitsstellung aber nicht zählte. Olivier Giroud (90.+1) köpfte Chelsea in die K.o.-Phase (LIVETICKER zum Nachlesen).

Chelsea: Havertz eingewechselt

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz stand nach überstandener Corona-Erkrankung erstmals wieder im Kader, er wurde in der 76. Minute eingewechselt. Antonio Rüdiger saß dagegen auf der Bank.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Für Sevilla trafen in Krasnodar Ivan Rakitic (4.) und Munir (90.+5), Wanderson (56.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.