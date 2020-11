Borussia Dortmund empfängt am vierten Spieltag der Champions League den FC Brügge.

Gegen den belgischen Meister kann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Dienstag einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. (Champions League: BVB - FC Brügge ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Anzeige

Bei einem Sieg würde der Abstand auf die derzeit drittplatzierten Belgier bei dann noch zwei ausstehenden Spielen nämlich fünf Punkte betragen (Tabelle der Champions League).

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Stellt BVB Weichen auf K.o.-Phase?

Im ersten Duell der beiden Mannschaften siegte der BVB mit 3:0. Trotz des deutlichen Ergebnisses im Hinspiel übte sich Lucien Favre auf der PK am Montag in Demut: "Wir haben 3:0 im Hinspiel gewonnen aber haben das Spiel auch analysiert. Sie waren sehr gefährlich und wir müssen uns gut vorbereiten. Brügge hat eine sehr gute Mannschaft."

Für den BVB gilt: Verlieren verboten! Denn bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Punktgewinn von Lazio Rom würden die Borussen in der Gruppe F auf Platz drei abrutschen. Und das bei dann nur noch zwei ausstehenden Spielen (Spielplan & Ergebnisse der Champions League).

Borussia Dortmund: Gibt Moukoko Champions-League-Debüt?

Ob Youssoufa Moukoko nach seinem Bundesliga-Debüt am Samstag beim 5:2-Erfolg des BVB am Dienstag auch sein Champions-League-Debüt feiern wird, ließ Favre offen. "Das werden wir heute im Training sehen. Wir haben vorne sehr viele Möglichkeiten", so der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz.

Der Fantalk mit Peter Neururer, Alex Menuge, Kai Havaii und Michael Schulz am Dienstag ab 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1

Ein Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Thomas Delaney, der sich am Wochenende eine Prellung zuzog. "Er hat gestern noch nicht trainiert. Wir werden heute sehen, ob es ihm gutgeht", erklärte Favre.

Sicher fehlen wird der Brasilianer Reinier, der, wie der BVB auf Twitter bekanntgab, positiv auf Corona getestet wurde.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

BVB - Brügge: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro - Can, Bellingham, Reyna - Hazard, Haaland, Sancho (Trainer: Favre)

FC Brügge: Mignolet – Clinton Mata, Dell, Mechele – Diatta, Rits, Vanaken, Vormer, De Ketelaere – Lang, Badji (Trainer: Clement)

Borussia Dortmund vs. FC Brügge - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Spielort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Anpfiff: 21.00 Uhr

Letzte Begegnung: Club Brügge 0-3 Borussia Dortmund (Champions League, 04.11.2020)

Wo wird BVB - FC Brügge LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: SPORT1 bietet ab 20.15 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: DAZN

Dortmund gegen Brügge LIVE im Ticker verfolgen:

Spiel-Liveticker: Borussia Dortmund - FC Brügge im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App