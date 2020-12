Am Dienstagabend empfängt Borussia Mönchengladbach in der Champions League Inter Mailand. Die Fohlen haben die Chance, vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

Marco Roses Gladbacher spielen bisher eine sehr gute Champion-League-Saison. In einer Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand hatte kaum jemand erwartet, dass die Gladbacher das Achtelfinale erreichen würden.

Gladbach: Die Überraschung der Gruppe B

Nach vier Spieltagen bietet sich ein komplett anderes Bild. Jetzt wäre es sogar eine große Enttäuschung für die Borussia, die Gruppenphase nicht zu überstehen. (Tabellen der Champions League)

Nicht nur steht der Verein mit acht Punkten nach vier Spielen an der Spitze der Tabelle. Außerdem wurde sowohl in Mailand als auch zuhause gegen Madrid erst in letzter Minute der Sieg aus der Hand gegeben. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Wenn Donezk am frühen Abend gegen Real nicht gewinnt, würde den Gladbachern ein Punkt gegen Inter zum Weiterkommen reichen.

Inter Mailand: Zum Siegen verdammt

"Gegen eine absolute Top-Mannschaft aus Mailand müssen wir morgen gut spielen. Die Aufgabe könnte für uns größer kaum sein. Aber dieser Aufgabe stellen wir uns gern. Wir gehen die Aufgabe selbstbewusst an", sagte Gladbach-Trainer Rose auf der Pressekonferenz am Montag.

Inter hingegen muss gegen Gladbach gewinnen, um die Chance aufs Achtelfinale aufrechtzuerhalten. Das Aus in der Gruppenphase wäre für Antonio Conte und sein Team ein Desaster.

Gladbach - Inter: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo (Trainer: Rose)

Inter Mailand: Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Bastoni - Gagliardini - Hakimi, Barella, Sensi, Young - Lukaku, Martinez (Trainer: Conte)

Borussia M'Gladbach - Inter Mailand - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Spielort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Anpfiff: 21 Uhr

Letzte Begegnung: Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach 2:2 (Champions League, 21.10.2020)

