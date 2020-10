Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Megatalent Youssoufa Moukoko bei einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft aufläuft.

Der 15 Jahre alte Stürmer trainiert bereits bei den Profis mit - und könnte in Kürze sogar schon in der Champions League für den BVB spielen. Und dass, obwohl er gar nicht für den in der Königsklasse spielberechtigten Kader nominiert ist. Diesen gab Dortmund am Donnerstag bekannt, Moukoko fehlte auf der A- wie auch auf der B-Liste.

Zum Hintergrund: 25 Spieler dürfen die Champions-League-Teilnehmer für die Saison 2020/21 melden (A-Liste), dazu beliebig viele auf einer B-Liste: Sie ist für Spieler vorgesehen, die am oder nach dem 1. Januar 1999 geboren wurden und zwischen ihrem 15. Geburtstag und dem Zeitpunkt ihrer Registrierung bei der UEFA für mindestens zwei zusammenhängende Jahre für den betreffenden Klub spielberechtigt waren.

Moukoko könnte schon bald Champions League spielen

Sobald Moukoko 16 Jahre alt ist wäre er also theoretisch ein Kandidat für die B-Liste. Und auf dieser darf er auch noch kurzfristig ergänzt werden. Der entscheidende Satz in den UEFA-Statuten: "Jeder Verein kann während der Spielzeit eine unbegrenzte Zahl von Spielern auf Liste B eintragen. Die Liste muss am Tag vor dem betreffenden Spiel bis spätestens 24.00 Uhr (MEZ) eintreffen."

Geburtstag feiert der deutsche Nachwuchs-Nationalspieler am 20. November, danach stehen in der Champions League noch die Vorrunden Spiele gegen FC Brügge (24.11.), Lazio Rom (2.12.) und Zenit St. Petersburg (8.12.) an. Für alle drei könnte der BVB seinen kommenden Superstar also in den Kader nehmen. Auch in der Liga könnte er nach seinem Geburtstag erstmals auflaufen.

Wie gesagt: Eine Frage der Zeit.