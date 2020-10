Sorgt dieses Gespräch für ein Beben bei Real Madrid?

In der französischen TV-Sendung Téléfoot gab es am Dienstagabend ein Video zu sehen, das eine Unterhaltung zwischen Karim Benzema und Teamkollege Ferland Mendy in der Halbzeitpause der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid (2:2) zeigt - und das hat es in sich.

"Er macht nur Unsinn. Pass den Ball nicht zu ihm, Bruder. Beim Leben meiner Mutter. Er spielt gegen uns", sagt Benzema in dem kurzen Ausschnitt.

Benzema und Casemiro retten Real-Remis

Jener angesprochene Spieler, der den Ball nicht erhalten soll, ist offenbar Vinícius Jr., der auf der linken Außenbahn vor Mendy spielte - allerdings fällt der Name des Brasilianers in dem Video nicht explizit.

Vinícius stand gegen Gladbach in der Startelf, wurde aber nach einer weitestgehend enttäuschenden Leistung nach 70 Minuten ausgewechselt und erntete in den Bewertungen der spanischen Medien reichlich Kritik. Eden Hazard ersetzte ihn.

Real rettete gegen die Borussia dank der späten Treffer von Benzema (87.) und Casemiro (90.+3) einen Punkt.