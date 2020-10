Besondere Hygienemaßnahmen in Moskau!

Vor dem Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau mussten die Spieler des FC Bayern beim Betreten des Stadions durch eine Sicherheitsschleuse.

Anzeige

Dabei wurden Robert Lewandowski und Co. für einige Sekunden mit einem Desinfektionsmittel eingesprüht. Der Klub twitterte ein kurzes Video der Maßnahmen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Bayern wollten bei ihrem Kurztrip ins Corona-Risikogebiet in Moskau das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Erst am Montagabend reiste der Tross per Privatjet in die russische Hauptstadt. Noch am Dienstagabend treten die Bayern die Rückreise nach München an.