Auch der Fantalk ist pünktlich zur Champions League in die neue Saison gestartet.

Das Erfolgsformat von SPORT1 legt auch am Mittwoch beim zweiten Teil zum Auftakt der UEFA Champions League ab 20.15 Uhr wieder los mit einer neuen Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. (SPORT1 Fantalk zur Champions League am Mittwoch ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Der "Fantalk" ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen. Moderator Thomas Helmer begrüßt dabei namhafte und interessante Gäste zur launigen Diskussion über die parallel laufenden Partien der deutschen Teams FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach in der Königsklasse.

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans via Social Media in die Talk-Runde mit ein, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

Basler, Thon und Hansch zu Gast

Waren in der ersten "Fantalk"-Sendung noch die Ex-Nationalspieler Mario Basler und Olaf Thon sowie Oliver Müller und Kult-Kommentator Werner Hansch zu Gast sowie die beiden Partien mit deutscher Beteiligung Lazio Rom gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen Basaksehir FK thematischer Schwerpunkt, so geht es nun um den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach.

Am Mittwoch sind neben Kult-Trainer Peter Neururer auch Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990, Kabarettist Matze Knop und Sascha Klaverkamp (Ruhr Nachrichten) Teil der Runde. Die spannende Frage: Wie schlägt sich Bayern München gegen Atlético Madrid und wie tritt Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand auf?

Der Fantalk aus dem Dortmunder Fußballmuseum - alles Wissenswerte zur Champions League mit bester Unterhaltung, Mittwoch ab 20.15 Uhr auf SPORT1

In der folgenden Woche liefert der "Fantalk" zum zweiten Spieltag am Dienstag, 27. Oktober, live ab 18.55 Uhr und am Mittwoch, 28. Oktober, live ab 20.15 Uhr alle wichtigen Informationen zur Königsklasse. Laura Papendick moderiert.

Der "Fantalk" live auf den SPORT1-Plattformen

Der "Fantalk" kehrt zurück in den Pott: SPORT1 ist Anfang August mit seinem Erfolgsformat zur UEFA Champions League im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballmuseum nach Dortmund gezogen.

Die Moderatoren Thomas Helmer und Laura Papendick begrüßen die Zuschauer regelmäßig zu den großen Fußballabenden im Free-TV, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps aus einem neuen Studioset. Dafür stellt das Deutsche Fußballmuseum einen Teil seiner imposanten Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Zur Stammbesetzung gehört neben Thomas Helmer und Laura Papendick, die im Wechsel moderieren, sowie Hartwig Thöne, der die Zuschauer über die parallel laufenden Champions-League-Spiele informiert, auch Jana Wosnitza als neue Co-Moderatorin.