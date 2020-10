Fantalk zur ungewohnten Zeit: Da der FC Bayern am Dienstag in der Champions League bereits um 18.55 Uhr bei Lokomotive Moskau ran muss, startet auch die beliebte Talk-Sendung auf SPORT1 bereits um die gleiche Zeit. (Fantalk zur Champions League am Dienstag ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Die Fans können sich auf eine Sendung in XXL-Länge freuen. Denn auch über die späten Spiele um 21 Uhr - dann empfängt unter anderem Borussia Mönchengladbach Real Madrid - diskutiert Moderatorin Laura Papendick mit ihren Gästen.

Dazu gehören diesmal die SPORT1-Experten Stefan Effenberg und Mario Basler sowie SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp. Ergänzt wird die Runde vom Dortmunder Kabarettisten Günna, der mit bürgerlichem Namen Bruno Knust heißt.

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die TV-Zuschauer via Facebook und Twitter mit ein, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

Der Fantalk LIVE auf den SPORT1-Plattformen

Der Fantalk ist zurück in den Pott: SPORT1 ist Anfang August mit seinem Erfolgsformat zur UEFA Champions League im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballmuseum nach Dortmund gezogen.

Die Moderatoren Thomas Helmer und Laura Papendick begrüßen die Zuschauer regelmäßig zu den großen Fußballabenden im Free-TV, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps aus einem neuen Studioset. Dafür stellt das Deutsche Fußballmuseum einen Teil seiner imposanten Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Zur Stammbesetzung gehört neben Helmer und Papendick, die im Wechsel moderieren, sowie Hartwig Thöne, der die Zuschauer über die parallel laufenden Champions-League-Spiele informiert, auch Jana Wosnitza als neue Co-Moderatorin.