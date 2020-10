Bayern-Star Leon Goretzka schwärmt nach dem perfekten Auftakt in die Champions League gegen Atlético Madrid (4:0) von Matchwinner Kingsley Coman (Das Spiel FC Bayern München - Atlético Madrid zum Nachlesen im Ticker).

Der Mittelfeldmann erklärt zudem, wie Bayern das Abwehrbollwerk der Spanier so leicht geknackt hat. Doppeltorschütze Coman genoss den Moment: "Wir haben sehr gut gespielt, ich habe zwei Tore gemacht, ich bin sehr glücklich."

Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt zudem, was ihm besonders gefallen hat.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Wir haben eine schwere Aufgabe vor der Brust gehabt und wir haben sie wirklich souverän gemeistert. Die Effizienz war wieder sehr gut. In der ersten Halbzeit hatten wir noch die eine oder andere Chance. Dennoch haben wir vier schöne Tore gemacht, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen."

... über Müller: "Thomas weiß, welche Räume er besetzen muss, wo er stehen muss. Darüber hinaus coacht er auch die Mannschaft. Das verlangen wir immer von Spielern in zentraler Position. Er hat zwar heute auf der rechten Seite gespielt, aber er steht im Mittelpunkt unseres Spiels. Manchmal würde ich mir wünschen, dass er den etwas sichereren Pass spielt. Wenn einer der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz ist, dann ist er das."

... über Coman: "Es ist immer gut, wenn man Tore macht. Er hat in den letzten zwei Champions-League-Spielen drei Tore gemacht. Wenn die Quote weiter so stimmt, sind wir sehr zufrieden."

... über Lewandowski-Auswechslung: "Robert weiß genau, dass er sehr viele Spiele hat in dieser Saison. Von daher ist es auch für ihn mal gut, nicht 90 Minuten durchzuspielen. Ich glaube, dass die Auswechslung nicht der Grund war, warum er grimmig geschaut hat."

Leon Goretzka (FC Bayern): "Wir haben die ersten zehn Minuten gebraucht, um reinzufinden, da hatte Atlético ein, zwei Halbchancen. Wir hatten ein bisschen Glück, dass da kein Tor fällt. Dann wurde es immer besser. Wir waren sehr effizient vor dem Tor und haben am Ende verdient gewonnen."

... über das Erfolgsrezept gegen Atlético: "Wir haben unser Aufbauspiel ein bisschen verändert, um bestimmte Räume zu bespielen, um die sehr tiefstehende Mannschaft zu knacken."

... über Coman: "Kingsley ist ein Spieler, der immer Selbstvertrauen braucht. Er ist ein Ausnahmekönner und einer unserer ganz wichtigen Spieler, auch für 1-gegen-1-Aktionen. Er hat heute ein super Spiel gemacht. Er hat erstmal das Tor aufgemacht mit dem 1:0 und hat dann mit dem Solo seine ganze Klasse gezeigt."

... über seinen Treffer: "Es ist immer schön, Tore zu schießen, damit hilft man der Mannschaft am meisten. Aber ich habe auch noch andere Aufgaben auf dem Feld."



Kingsley Coman (FC Bayern): "Wir haben sehr gut gespielt, ich habe zwei Tore gemacht, ich bin sehr glücklich."

... über seine Gedanken ans Champions-League-Finale: "Ein bisschen, aber das war letzte Saison. Jetzt müssen wir es in dieser Saison gut machen."

... die Stimmung im Team: "Es macht viel Spaß, wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir spielen sehr gut zusammen. Ich hoffe, dass wir weiterkommen."

... über sein erstes Tor und Kimmichs Vorlage: "Sein Pass war perfekt. Gute Kontrolle und guter Schuss!"

