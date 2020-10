Real Madrid hat am 1. Spieltag der Champions League eine überraschende Pleite kassiert

Die Königlichen verloren sechs Tage vor seinem nächsten Vorrundenspiel in der Gruppe B bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donezk mit 2:3 (0:3), verhinderten aber zumindest ein totales Debakel. In der Nachspielzeit wurde das vermeintliche 3:3 wegen einer Abseitsposition zu Recht aberkannt (Die Spiele zum Nachlesen im Ticker).

Unterdessen teilten RB Salzburg und Lokomotive Moskau in der Gruppe A im Duell der kommenden Vorrundengegner von Titelverteidiger Bayern München durch ein 2:2 (1:1) die Punkte.

Real ohne Kroos von der Rolle

Besonders in der ersten Halbzeit war Real, das ohne Toni Kroos begann, völlig von der Rolle (Service: Tabellen der Champions League).

Den Führungstreffer erzielte Tetê (29.), Raphael Varane legte nur vier Minuten später mit einem Eigentor nach. Manor Solomon (42.) schraubte das Ergebnis kurz vor der Pause in die Höhe.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Real aber ein anderes Gesicht. Luka Modric brachte mit einem Weitschuss-Hammer die Hoffnung für die Gastgeber zurück (54.), Vinícius Júnior sorgte direkt nach seiner Einwechslung (59.) für das 2:3.

Joker Vinícius schreibt Geschichte

Der Brasilianer traf 15 Sekunden, nachdem er das Feld betreten hatte.

Das ist laut Opta das schnellste Tor eines Einwechselspielers in der Champions League - zumindest seitdem das Sportanalyseunternehmen 2006/07 die Datenerfassung begonnen hat (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League).

Ähnlich schnell waren zuvor nur Andy van der Meyde (2004 für Inter Mailand) und Lars Ricken bei seinem berühmten Champions-League-Tor für den BVB 1997.

Besonders bei Ricken gehen die Daten auseinander, zwischen elf und 16 Sekunden sollen zwischen der Einwechslung und dem Treffer gelegen haben.

Geschichte hat Vinicius so oder so geschrieben – am Ausgang der Partie änderte das aber nichts mehr. Madrid gelang kein drittes Tor. 72 Stunden vor dem Clasico gegen den Erzrivalen FC Barcelona wurde der vermeintliche Ausgleich der Platzherren in der Nachspielzeit durch Federico Valverde nach Videobeweis wegen Abseits nicht anerkannt.

Zinédine Zidane gerät langsam, aber sicher unter Druck. Vier Tage zuvor hatte Real seine erste Saisonniederlage in der heimischen Meisterschaft gegen Aufsteiger FC Cadiz (0:1) kassiert.

In Salzburg schienen die Gastgeber trotz Moskaus Führung durch Eder (19.) nach Toren von Dominik Szoboszlai (45.) und des Ex-Bremers Zlatko Junuzovic (50.) schon auf der Siegerstraße. Doch die Russen, die am Dienstag Quintuple-Gewinner München empfangen, entführten durch den Ausgleichstreffer von Witali Lisakowitsch (75.) einen Zähler.

