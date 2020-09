Nach der Champions League ist vor der Champions League.

Keine sechs Wochen nach dem Champions-League-Finale in Lissabon findet in Genf die Auslosung für die neue Saison statt (Champions-League-Auslosung am Do. ab 17 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Obwohl sich der FC Bayern als amtierender Champions-League-Sieger in Lostopf eins wiederfindet, droht den Münchenern eine Horrorgruppe.

Bayern droht Gruppe mit Manchester City und Inter Mailand

Denn in dieser Saison ist Topf 2 voll mit europäischen Topteams. In diesem befinden sich unter anderem der FC Barcelona, Manchester City und der FC Chelsea. Auch Borussia Dortmund ist im zweiten Topf. Ein deutsches Aufeinandertreffen in der Gruppenphase ist jedoch nicht möglich.

In Topf 3 zählt der italienische Vizemeister Inter Mailand zu den stärksten Teams. RB Leipzig findet sich nach einer starken Champions-League-Saison - Leipzig erreichte in Lissabon das Halbfinale - erstmals in Topf drei wieder.

Bislang stehen jedoch erst vier Teilnehmer aus Topf 3 und drei Teilnehmer aus Topf fünf fest. Die weiteren Teilnehmer werden bei den Rückspielen der dritten Runde der Champions-League-Playoffs ermittelt. Diese steigen am Dienstag und Mittwoch.

Lokomotive Moskau, Olympique Marseille und Club Brügge sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert, ihre Topfzugehörigkeit hängt jedoch von den weiteren Qualifikanten ab.

Bayern führt Champions-League-Rangliste an

Der Topf 1 setzt sich aus den Meistern der Topligen sowie den amtierenden Titelträgern der europäischen Wettbewerbe - Champions League und Europa League - zusammen. So kommt es, dass sich mit Zenit St. Petersburg, dem FC Porto und dem FC Sevilla vermeintlich schlechtere Teams als beispielsweise Manchester City in Topf 1 wiederfinden.

Die restlichen Töpfe ergeben sich aus dem internationalen Abschneiden der Teams in den letzten fünf Jahren. Mit 136 Punkten hat der FC Bayern den höchsten Klubkoeffizienten aller Vereine, dicht gefolgt von Real Madrid mit 134 Punkten. Borussia Dortmund belegt in diesem Ranking Platz dreizehn. RB Leipzig schob sich nach dem Halbfinaleinzug an Schalke 04 vorbei auf Rang einunddreißig.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla.

Topf 2: FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam.

Topf 3: RB Leipzig, Inter Mailand, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus. Zwei Plätze sind noch offen.

Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Club Brügge, Basaksehir, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest. Drei Plätze sind noch offen.

Schon qualifiziert und entweder im dritten oder vierten Topf: Lokomotive Moskau, Olympique Marseille

Die letzten drei Mannschaften werden am Mittwoch ermittelt:

FC Midtjylland - Slavia Prag (Hin 0:0)

RB Salzburg - Maccabi Tel Aviv (Hin 2:1)

PAOK Saloniki - FC Krasnodar (Hin 1:2)