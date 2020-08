Der Fantalk kehrt zurück in den Pott – die Helden der Königsklasse im Fokus: SPORT1 zieht mit seinem Erfolgsformat zur UEFA Champions League im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballmuseum nach Dortmund.

Zur Premiere begrüßt Moderator Thomas Helmer am Freitag, 14. August, LIVE ab 20.15 Uhr die Zuschauer im Free-TV, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps aus einem neuen Studioset. Dafür stellt das Deutsche Fußballmuseum einen Teil seiner imposanten Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Zur Stammbesetzung gehört neben Thomas Helmer und Laura Papendick, die im Wechsel moderieren, sowie Hartwig Thöne, der die Zuschauer über das parallel laufende Champions-League-Spiel informiert, künftig auch Jana Wosnitza als neue Co-Moderatorin.

In der ersten Sendung zu Gast sind Klaus Fischer, Ex-Nationalspieler, Torjäger-Legende und "Mister Fallrückzieher", sowie Autor Ben Redelings, der künftig auch als Kolumnist für SPORT1 tätig sein wird. Experte Mario Basler und Markus Höhner (SPORT1-Kommentator) komplettieren die Talkrunde. Der thematische Schwerpunkt des Abends liegt auf dem Viertelfinal-Kracher in Lissabon zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

Pit Gottschalk, Chefredakteur von SPORT1, blickt der Premiere mit großer Spannung und Vorfreude entgegen: "Der Fantalk findet künftig da statt, wo das Herz des deutschen Fußballs am lautesten schlägt – im Ruhrgebiet! Dank unserer neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballmuseum begrüßen wir unsere Zuschauer von dem Ort, an dem die großen Triumphe, die unvergesslichen Momente und die Helden für die Ewigkeit so fantastisch und emotional in Szene gesetzt werden. Auch unser Erfolgsformat zeichnet sich durch die Liebe und Leidenschaft für den Fußball aus, stellt die Nähe zu und die Interaktion mit den Fans in den Mittelpunkt. Dafür wird – neben Thomas Helmer und Laura Papendick – auch unsere neue Co-Moderatorin Jana Wosnitza sorgen. Mit ihr bringen wir das nächste Eigengewächs aus unserer SPORT1-Talentschmiede auf diese einzigartige TV-Bühne."

Museumsdirektor Manuel Neukirchner: "Den Fantalk und unsere Ausstellung verbindet eine besondere Perspektive auf das Fußballgeschehen. Beide Formate beobachten, analysieren und ordnen ein. Mal sachlich, mal unterhaltsam und immer erlebnisreich. Das passt gut zusammen. Nach der Auslosung des DFB-Pokals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird der Fantalk künftig das zweite serielle TV-Format aus dem Fußballmuseum sein, bei dem unsere Museumsbesucher exklusiv und live ein Bestandteil der Sendung werden. Damit bleiben wir unserer Linie treu, ein unterhaltsamer und immer erlebnisorientierter 'Ballfahrtsort' des Fußballs in Deutschland zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von SPORT1."

Für Moderator Thomas Helmer bedeutet der Fantalk-Umzug nach Dortmund die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: Von 1986 bis 1992 spielte er für die Borussia und feierte mit den "Schwarz-Gelben" 1989 den Gewinn des DFB-Pokals. Zwischen Borsigplatz und Signal Iduna Park, zu seiner Zeit noch das Westfalenstadion, liegt sein neuer Arbeitsplatz – mittendrin in dieser fußballverrückten Stadt: Das Deutsche Fußballmuseum ist eine Erlebniswelt voller Erinnerungen.

Die Schatzkammer ist reich an Sternstunden und magischen Momenten – darunter auch der Triumph bei der EM 1996 in England, der größte Moment in Thomas Helmers Nationalmannschaftskarriere. Das Museum beherbergt darüber hinaus die 2019 gegründete HALL OF FAME des deutschen Fußballs.

Dort wird mit Jana Wosnitza eine neue Co-Moderatorin ihren Platz einnehmen: Die gebürtige Kölnerin gehört bei SPORT1 unter anderem als Reporterin zum On-Air-Team der Darts-WM in London und begleitete in dieser Funktion auch die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany im Mai und Juni dieses Jahres. Zudem berichtete sie als Reporterin von den European Games 2019 aus Minsk und moderiert das SPORT1-YouTube-Format Transfermarkt-Show. In ihrer Rolle als Co-Moderatorin beim Fantalk bindet sie sowohl das Publikum vor Ort als auch die Zuschauer und User über die Digital- und Social-Media-Kanäle von SPORT1 mit ein.

Über die Berichterstattung und Analyse der aktuellen Viertelfinalpartie der Champions League im Estádio do Sport Lisboa e Benfica, blickt die Runde auch auf das Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Atlético Madrid und diskutiert in der ihr eigenen launigen Atmosphäre auch über die heißesten News und Themen aus dem internationalen und nationalen Fußball.

Am Mittwoch, 19. August, steht LIVE ab 20.15 Uhr der zweite Fantalk aus dem Deutschen Fußballmuseum auf dem Programm – parallel zum zweiten Halbfinale, in dem der FC Bayern München bei entsprechender Qualifikation im Estádio José Alvalade in Lissabon um den Einzug ins Finale kämpfen würde.