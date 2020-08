Die Rivalität zwischen den französischen Topklubs Paris Saint-Germain und Olympique Marseille ist berühmt-berüchtigt - und führt rund um das Champions-League-Finale zwischen PSG und dem FC Bayern am Sonntag zu besonderen Maßnahmen in der südfranzösischen Hafenstadt.

Wie Le Parisien am Donnerstagabend berichtete, herrscht am Sonntag in Marseille striktes PSG-Verbot! (Champions League, Finale: PSG - FC Bayern, So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Das bedeutet: Von 15 Uhr nachmittags bis 3 Uhr in der Nacht zu Montag ist nicht nur das Tragen von Trikots des französischen Meisters, sondern jegliches sichtbare PSG-Symbol bis hin zu Schals oder ähnlichem im Innenstadtbereich rund um den Alten Hafen von Marseille verboten.

Auseinandersetzungen nach PSG-Sieg gegen Leipzig

Der entsprechende Erlass der Präfektur Bouches-du-Rhône soll im Laufe des Freitags offiziell veröffentlicht werden und "jegliche Störung der öffentlichen Ordnung" verhindern.

Nach dem Finaleinzug der Pariser durch das 3:0 im Halbfinale gegen RB Leipzig war es in Marseille am späten Dienstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen PSG-Anhängern und Fans von OM gekommen.