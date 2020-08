Große Ehre für den Triple-Sieger: Der Tross des FC Bayern München wird am Montagnachmittag einen Tag nach dem Triumph in der Champions League von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder empfangen.

Der Politiker wird Spieler und Betreuer nach der Landung des Lufthansa-Flugs LH2571 am Münchner Flughafen um 16 Uhr direkt am Rollfeld begrüßen.

Anzeige

Danach geht es für die Bayern in zwei Bussen weiter in die Allianz Arena, wo Fotos mit den Trophäen für PR, Marketing und Sponsoren gemacht werden.

Flick gönnt Spielern eine Woche Urlaub

Anschließend ist Urlaub angesagt. Hansi Flick hat den Spielern eine Woche Freizeit gewährt, bevor es mit der Vorbereitung auf die neue Saison losgeht.

Bayern startet am 11. September mit der Partie gegen den 1. FC Düren im DFB-Pokal (DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Düren - FC Bayern München am 11. September um 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM undim LIVETICKER) in die neue Pflichtspielphase.

Eine Woche später steht das erste Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 auf dem Programm.