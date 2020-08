Thomas Müller steigt zum deutschen Mr. Champions League auf.

Der Ur-Bayer absolviert gegen den FC Barcelona sein 113. Spiel in der Königsklasse. Er ist der erste deutsche Spieler, der diese Marke erreicht. (Champions League Viertelfinale: FC Barcelona - FC Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Bislang war der frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm mit 112 Partien Rekordspieler gewesen. In den Top-5 befinden sich neben Müller noch zwei weitere Spieler, die noch aktiv sind: Bayern-Keeper Manuel Neuer (109 Spiele) und Real Madrids Toni Kroos (103).

Den internationalen Rekord hält der ehemalige Real-Keeper Iker Casillas mit 177 Champions-League-Spielen.

Müller trifft bei Rekord-Spiel

Seinen Einstand hatte Müller am 10. März 2009 gegen Sporting Lissabon gegeben: Er wurde 18 Minuten vor dem Spielende für Bastian Schweinsteiger eingewechselt, in der Schlussminute traf er zum 7:1-Endstand. Seine Mitspieler waren Lukas Podolski oder Miroslav Klose, sein Trainer: Jürgen Klinsmann. In den bisherigen 112 Spielen hat Müller 44 Treffer erzielt und weitere 22 vorbereitet.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In seinem Rekord-Spiel gegen Barcelona traf Müller bereits in der vierten Spielminute zum 1:0 für die Münchner. Nach einer halben Stunde legte er seinen zweiten Treffer des Abends nach (31.). Für den 30-Jährigen waren es die Tore Nummer fünf und sechs im fünften Champions-League-Spiel gegen Barca. Kein anderer Spieler hat in der Königsklasse öfter gegen die Katalanen getroffen.

"Ich hoffe schon, dass da noch ein paar Spiele dazukommen", hatte Müller auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale gegen Barca gesagt. In dieser Saison würde er gerne noch sein 115. Champions-League-Spiel machen, das würde bedeuten, dass die Bayern das Finale in Lissabon erreichen würden.