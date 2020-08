Die Profis des FC Bayern München haben sich vor dem Finale der Champions League in einem Brief bei ihren Fans "für die treue Unterstützung" bedankt.

"Wir vermissen Euch - und wir werden alles geben, um Euren und unseren Traum wahr werden zu lassen", stand in Schreibmaschinen-Lettern in dem Brief geschrieben, der vom Klub am Samstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

FC Bayern heiß auf das Triple

Für den FC Bayern geht es im Endspiel der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain am Sonntag (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain - FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) um das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal.

"Unsere 'Mission Red' steht jetzt ganz kurz vor einem erfolgreichen Abschluss. Gemeinsam schaffen wir es!", schrieb die Mannschaft.

Wie die Bayern am Samstag mitteilten, wird die Mannschaft am Montagnachmittag in München zurückerwartet. Die Delegation wird aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus unmittelbar nach der Landung von Bussen abgeholt. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werde das Team demnach am Flughafen nicht zu sehen sein.

Das Duell der Giganten im Rahmen des Final-8 in Lissabon wird aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen im Estádio da Luz ausgetragen.