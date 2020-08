Vor rund vier Wochen sorgte ein Video für Wirbel rund um Manuel Neuer.

Der Torhüter des FC Bayern weilte mit seinem Freund und Torwart-Trainer Toni Tapalovic an der dalmatinischen Küste in Kroatien im Urlaub. In dem Video war zu sehen, wie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in privater Runde das Lied "Lijepa li si" (Du bist schön) von der umstrittenen Band Thompson sang.

Der in Kroatien erfolgreichen Gruppe wird seit Jahren eine Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen.

Nun, auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea, Sa. ab 21 Uhr im Liveticker), äußerte sich Neuer auf SPORT1-Nachfrage erstmals zu dem Eklat.

Neuer: "Urlaub ganz normal genossen"

"Was andere fordern, ist mir eigentlich egal", erwiderte Neuer all jenen, die zuletzt eine Stellungnahme von ihm gefordert hatten.

"Es ist so, dass ich meinen Urlaub ganz normal genossen habe", beschrieb der 34-Jährige seine Zeit in Kroatien.

Nach seiner Rückkehr nach München sei das Video kein Thema gewesen. "Als ich hier begonnen habe, hat mich niemand darauf angesprochen, eher mit dem Kopf geschüttelt über die Berichterstattung."

Daher habe Neuer sich "natürlich hier auf die Mannschaft konzentriert, auf die Arbeit und auf das, wofür ich hier bin".