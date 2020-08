Nach der Gala kommt die nächste Herausforderung!

Der FC Bayern München ist nur noch einen Schritt von seinem fünften Champions-League-Finale entfernt. Nimmt man den Vorläufer-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister dazu, stand der deutsche Rekordsieger bereits elf Mal im Endspiel. (Service: Champions League Spielplan)

Bayern - Lyon: München auf Triple-Kurs

Nun soll also gegen Olympique Lyon das Dutzend voll gemacht werden. (Champions League, Halbfinale: Olympique Lyon - FC Bayern München, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Sollte der Rekordmeister das Finale erreichen, hätte er die Chance auf den dritten Titel in der Ära der Champions League und auf das zweite Triple der Vereinsgesichchte nach 2013.

Ausschlaggebend in diesem Duell könnte das Mittelfeld-Duell sein. Das hohe und aggressive Pressing der Bayern könnte vor allem für Houssem Aouar vorteilhaft sein. Mit seinen Dribblings kann er das hohe Pressing der Münchner überlaufen und dann in die weiten Räume vorstoßen. Andererseits ist er anfällig für Ballverluste, wenn er früh unter Druck gesetzt wird.

FC Bayern vs. Lyon: Goretzka und Kimmich als Schlüssel

Daher kommen hier Leon Goretzka und Joshua Kimmich eine besondere Rolle zu. Das Duell im Mittelfeld müssen sie für sich entscheiden, um die weiten Pässe hinter die eigene Abwehr auf die schnellen Außen wie Maxwel Cornet schon im Keim zu ersticken.

Dass Goretzka dafür der richtige Mann ist, davon ist FCB-Coach Hansi Flick überzeugt: "Leon ist sehr präsent auf dem Platz. Nach der Pause kam er sehr, sehr fit und selbstbewusst zurück. Das sieht man jetzt auch auf dem Platz. Er setzt den Gegner sehr gut unter Druck."

Dennoch warnte er in der obligatorischen Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel vor dem Gegner: "Sie stehen in der Defensive sehr kompakt und sind sehr laufstark. Sie sind auch stark im Konterspiel." Gleichzeitig nahm er sein Team aber auch in die Pflicht. "Wir wollen ins Finale", formulierte er das Ziel.

Gnabry: "Wollen die beste Mannschaft in Europa sein"

In die gleiche Kerbe schlug auch Serge Gnabry. Der Flügelspieler formulierte selbstbewusst: "Wir wollen die beste Mannschaft in Europa sein. Das wäre der krönende Abschluss einer super Saison. Das ist ein Riesen-Ansporn, da wollen wir hin."

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften gab es ebenfalls im Halbfinale der Champions League in der Saison 2009/10. Die Bayern setzen sich damals mit 4:0 Toren durch. Anpfiff heute Abend im Estádio José Alvalade ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Das sind die erwarteten Aufstellungen bei FC Bayern vs. Olympique Lyon:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Bruno Guimaraes, Cornet - Caqueret, Aouar - Toko Ekambi, Depay

