Joshua Zirkzee, der Backup von Robert Lewandowski, wurde vom FC Bayern aus der 25-köpfigen A-Liste des Kaders für die Fortsetzung der Champions League genommen. Das geht aus den Änderungen hervor, die die UEFA auf ihrer Website bekannt gab.

Neben Zirkzee wurden demnach auch Lars Lukas Mai (wechselt nach Darmstadt), Oliver Batista Meier und Sarpreet Singh gestrichen. Dafür rückten Christian Früchtl, Bright Arrey-Mbi, Jamal Musiala und Malik Tillman auf die A-Liste. Kurios: Auf der deutschen Seite der UEFA wurde Früchtl als Nachrücker geführt, auf der englischen allerdings nicht.

Anzeige

Zirzkee landete derweil auf der B-Liste der Bayern und ist somit weiterhin spielberechtigt. Im offiziellen Kader findet Joshua Zirkzee seinen Platz. Selbes gilt auch für Batista Meier und Ron-Torben Hoffmann. Auf dieser B-Liste war beispielsweise auch Jadon Sancho bei Borussia Dortmund einst gelandet.

Ein Spieler darf auf diese Liste gesetzt werden, wenn er am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren wurde und zwischen seinem 15. Geburtstag und dem Zeitpunkt seiner Registrierung bei der UEFA während zwei aufeinanderfolgenden Jahren für den betreffenden Verein spielberechtigt war. Vereine setzen ihre Spieler - wenn möglich - gerne auf die B-Liste, weil sie so insgesamt mehr einsatzberechtigte Profis in der Königsklasse zur Verfügung haben.

Zirkzee war in den vergangenen Monaten als Lewandowski-Ersatz im Einsatz und erzielte in nur 303 Minuten vier Bundesligatore. Darunter waren zwei entscheidende Treffer bei den Siegen in Freiburg und gegen Wolfsburg.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am 8. August steht für die Bayern das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an (Samstag, FC Bayern - FC Chelsea ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel hatte der Deutsche Rekordmeister mit 3:0 für sich entschieden.

Die Münchner hatten bereits die Bundesliga für sich entschieden und den DFB-Pokal geholt.

Juve streicht Khedira, ManCity Sané

Auch die weiteren verbliebenen Teilnehmer mussten ihre Aufgebote angeben.

Bei Juventus Turin wurde Sami Khedira durch Merih Demiral ersetzt. Leizig strich Ethan Ampadu, Frederik Jäkel, Timo Werner und Hannes Wolf, dafür bekommt Hugo Novoa eine Chance.

Eric-Maxim Choupo-Moting rückt gemeinsam mit Mitchel Bakker bei Paris Saint-Germain rein, dafür weichen Edinson Cavani und BVB-Neuzugang Thomas Meunier. Bei Manchester City ist Leroy Sané nicht mehr dabei.