Knipst Ivan Perisic auch Olympique Lyon weg?

Es spricht vieles dafür, dass er zumindest die Chance bekommen wird. Nach SPORT1-Informationen hat der FC Bayern München seit dem 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona überwiegend mit dem Kroaten auf der linken Außenbahn trainiert. Auch im Abschlusstraining für das Halbfinale in der Champions League gegen am Dienstag.

Flick ändert Bayern-Startelf wohl nicht

Gegen die Franzosen bliebe für Philippe Coutinho - traf gegen Barcelona doppelt - und Kingsley Coman somit weiterhin nur ein Platz auf der Bank.

Grund zum Tauschen hätte Flick allenfalls, da Lyon auf Konter setzen könnte und wohl den Abwehrriegel auspackt. Aber Perisic ist in Topform und hat in den vergangenen Wochen mehrmals unter Beweis gestellt, dass er nicht nur in Räume hineinstoßen, sondern auch Lösungen auf engstem Raum finden kann.

Perisic hat sich festgespielt

Perisic traf im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea (4:1) und am Freitag gegen die Katalanen.

"Ivan hat, wie alle die angefangen haben, seine Sache sehr gut gemacht. Wir haben aber einen Kader mit Optionen", sagte Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Pavard im Kader, aber mehr zunächst nicht

Hinten rechts wird es, wie vorne links, auch nicht zu Überraschungen kommen. Benjamin Pavard dürfte nach seinem überstandenen Außenbandriss zurück in den Kader kommen. Für einen Startplatz reicht es aber noch nicht. "Er hat sehr hart gearbeitet. Wir sind happy, dass er da ist", so der Cheftrainer.

Dass sich an der Startelf unter Flick generell wenig ändert, begrüßt auch Stammspieler Serge Gnabry: "Ich denke schon, dass es einen gewissen Vorteil hat, je eingespielter man ist. Man weiß, wie die Kollegen denken und was sie vorhaben. Man ist aufeinander abgestimmt."

Für Flick scheint festzustehen, dass ohne Experimente heute Abend der Finaleinzug gelingen soll.