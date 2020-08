Der FC Bayern München hat nach dem erfolgreichen Einzug ins Viertelfinale den Kader für das Finalturnier der Champions League bekannt gegeben.

27 Profis umfassen das Aufgebot von Trainer Hansi Flick.

In diesem finden sich auch der verletzte Benjamin Pavard sowie Philippe Coutinho und der wechselwillige Thiago.

Mit Ron-Torben Hoffmann, Oliver Batista-Meier, Malik Tillman, Jamal Musiala und Bright Akwo Arrey-Mbi stehen auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente im Kader. Auch Joshua Zirkzee, der von der A-Liste genommen wurde, ist dabei.

Die Münchner hatten am Samstag das Rückspiel gegen den FC Chelsea mit 4:1 gewonnen und sich damit souverän das Ticket für Lissabon gesichert.

Bayern am Freitag gegen Barcelona

Am Sonntagnachmittag machte sich das Team auf den Weg in die portugiesische Hauptstadt. Pavard, der sich im ersten Mannschaftstraining am 26. Juli eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen hatte, ist vorerst aber nicht mit nach Portugal gereist.

Dort geht es am Freitag im Estádio da Luz, der Heimstätte von Benfica Lissabon, in einem einzigen K.o.-Duell gegen den FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale.

Gelingt das, bekämen es die Bayern im Halbfinale am 19. August mit dem Sieger der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon zu tun. Die möglichen Finalgegner am 23. August wären dann Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, Paris Saint-Germain oder RB Leipzig.

Für den FCB wäre es nach 2013 das zweite Triple der Vereinsgeschichte. "Das ist unser Ziel am Ende", sagte Leon Goretzka. "Aber es ist ein ganz besonderer Modus, das hat schon ein bisschen einen Charakter einer EM oder WM. Aber wir sind total heiß und freuen uns auf die Reise."

Das Aufgebot des FC Bayern im Überblick:

Tor: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Ron-Torben Hoffmann

Abwehr: Benjamin Pavard, Álvaro Odriozola, Niklas Süle, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Lucas Hernández, Bright Arrey-Mbi

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Thiago, Leon Goretzka, Javi Martínez, Michael Cuisance, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Thomas Müller, Jamal Musiala, Oliver Batista-Meier

Sturm: Robert Lewandowski, Joshua Zirkzee, Malik Tillman