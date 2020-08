Der FC Barcelona hat Trainer Quique Setién entlassen. Dies teilten die Katalanen nach einer Krisensitzung am Montagabend, drei Tage nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München, mit.

Als Favorit auf die Nachfolge Setiéns gilt der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman. Koeman hatte von 1989 bis 1995 für Barca gespielt und gewann in dieser Zeit den Europapokal der Landesmeister (1992) und vier Mal die spanische Meisterschaft.

Er soll sich laut Medienberichten in den Niederlanden bereits am Montag in Barcelona aufgehalten haben. Auch der Argentinier Mauricio Pochettino, der bis 2019 Tottenham Hotspur betreut hatte, und Klublegende Xavi, aktuell als Trainer in Katar beschäftigt, zählen zu den Kandidaten.

Barca kündigt "weitgreifenden Umbruch" an

Barca teilte mit, dass Setiéns Nachfolger bereits in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden solle. Zudem bestätigte die Blaugrana, was schon vermutet wurde: Es soll ein "weitgreifender Umbruch der ersten Mannschaft" vollzogen werden.

Wie die Zäsur gestaltet werden soll, führte der Verein nicht näher aus. Nach der ernüchternden Saison dürften jedoch nicht wenige Spieler gehen müssen. Laut Mundo Deportivo bekommen nur Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati und Riqui Puig die Garantie auf einen Verbleib in der nächsten Saison.

Der Spanier Setién hatte bei Barca erst im Januar die Nachfolge von Ernesto Valverde (56) angetreten, jedoch alle drei möglichen Titel verpasst. Dem K.o. in der Königsklasse war das Aus im Viertelfinale des spanischen Pokals sowie die Vizemeisterschaft hinter dem Erzrivalen Real Madrid vorausgegangen. Für Barcelona ist es die erste titellose Spielzeit seit 2014.