Der FC Bayern München spielt nach seiner Machtdemonstration gegen den FC Barcelona um den Einzug ins Finale der Champions League (Champions League: Olympique Lyon - FC Bayern München, Mittwoch 21 Uhr im LIVETICKER). - und auf SPORT1 können die Fans im "Fantalk" mitfiebern.

Nach der Premiere am vergangenen Freitag präsentiert SPORT1 den Fußballtalk am morgigen Mittwoch live ab 20.15 Uhr erneut aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Das neue Studioset wird auch diesmal LIVE ab 20.15 Uhr für die Zuschauer im Free-TV, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps als Teil der imposanten Ausstellungsfläche des Museums zur Verfügung gestellt.

Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Jana Wosnitza begrüßen als Gäste den ehemaligen BVB- und Nationaltorhüter Roman Weidenfeller sowie die Experten Mario Basler und Peter Neururer.

Hartwig Thöne (SPORT1) und Oliver Müller (freier Journalist) komplettieren die Talkrunde.

Das Halbfinale des FC Bayern gegen Olympique Lyon in der Live-Analyse - der FANTALK u.a. mit Roman Weidenfeller und Mario Basler am Mittwoch ab 20.15 Uhr LIVE im TV & Stream bei SPORT1

Thema ist neben dem Auftritt des Deutschen Meisters gegen Lyon natürlich auch das zweite Halbfinale. Helmer analysiert mit seinen Gästen den Auftritt von RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain am Vortag.