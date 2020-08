Nach der 86. Spielminute wäre Raheem Sterling am Samstagabend wohl am liebsten im Rasen des Estádio José Alvalade in Lissabon versunken.

Der Offensivstar von Manchester City hatte im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon auf dem Fuß gehabt, er musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Doch das gelang ihm nicht.

Stattdessen brachte der 25-Jährige das Kunststück fertig, die Kugel aus rund vier Metern über das Tor zu schießen.

City kassierte praktisch im Gegenzug, nach einem Patzer von Torwart Ederson, das 1:3 und schied aus - für Sterling mit Sicherheit mit die bittersten Minuten seiner Karriere.

Der "Fehlschuss des Jahres"

City-Coach Pep Guardiola war nach dem unglaublichen Fehlschuss an der Seitenlinie in sich zusammengesunken. So dürfte es auch vielen Fans der Skyblues gegeben haben. "Erst Sterling dann Ederson. Wie grausam kann eine Minute sein?", fragte ein User auf Twitter.

Im Netz war Sterling der Spott sicher.

"Der Fehlschuss des Jahres", war der Tenor unter vielen Posts bei Twitter. "Sterling macht den Harnik", twitterte ein User. Dem deutschen Stürmer war einmal ein ähnlicher Fehlschuss unterlaufen.

Einige Menschen den Spaß, ein Video von Sterlings Fehlschuss mit Musik zu untermalen. Beispielsweise mit dem Soundtrack von Titanic, oder dem Lied "Missed You" von The Weeknd.

Ein User postete zwei Bilder, auf einem ist der Fehlschuss zu sehen auf dem anderen ein Tor von Liverpools Mohamed Salah aus extrem spitzen Winkel. "Vergleicht sie nie wieder", ist die Message. Ein anderer Zog einen Vergleich mit Bayerns Torjäger Robert Lewandowski: "Wenn du Lewandowski auf Wish bestellst."

Auch wenn Sterling nach dem Ausscheiden Citys in den nächsten Tagen viel Zeit haben sollte, auf Twitter sollte er sich wohl nicht unbedingt umsehen.