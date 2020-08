RB Leipzig ist nur noch einen Schritt vom Finale der Champions League entfernt - dieser aber dürfte ein sehr schwieriger werden. (Hier zum Champions-League-Spielplan)

Denn im Halbfinale der Königsklasse warten die Superstars von Paris Saint-Germain auf die Sachsen. (Champions League, Halbfinale: RB Leipzig - Paris Saint-Germain heute ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Und der Favorit aus Frankreich geht die Aufgabe mit Kylian Mbappé in der Startelf an. Der Stürmer hatte im Viertelfinale zunächst nur auf der Bank gesessen, nachdem er von einer Fußverletzung zurückgekehrt war.

Mukiele ersetzt Halstenberg bei RB

Auch Angel Di Maria darf nach abgesessener Sperre wieder von Beginn an ran. Im PSG-Tor ersetzt wie erwartet Sergio Rico den verletzten Keylor Navas.

Julian Nagelsmann nimmt im Vergleich zum 2:1 gegen Atlético eine Veränderung vor. Anstelle von Marcel Halstenberg darf Nordi Mukiele sein Können beweisen.

Im Vorfeld hatte Leipzig dem Gegner Respekt gezollt. "So ein Klub muss auf viele große Stars und Namen setzen. Mit Thomas Tuchel haben sie einen absoluten Philosophie-Trainer", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, über das Super-Team aus Paris.

Im Gegensatz zu PSG, das unter großem Druck steht, den Henkelpott endlich zu gewinnen, kann Leipzig befreit aufspielen. "Wir sehen uns als junger Verein, der etwas geschafft hat, war wir nicht erwarten konnten. Der große Schritt ins Halbfinale macht uns sehr stolz", erklärte Mintzlaff.

Doch es könnte noch weiter gehen. Paris sei zwar Favorit, so Marcel Sabitzer bei UEFA.com. Aber: "Wir wollen uns selbst beweisen, dass wir mit solchen Mannschaften mithalten können. Im Halbfinale spielt nicht nur der Fuß, sondern auch das Köpfchen eine Rolle."

Leipzig gegen Paris: Sabitzer sieht einen Vorteil für Leipzig

Dazu kommt, dass der neue Modus und die Tatsache, dass ohne Zuschauer gespielt wird, den Leipzigern in die Karten spielen könnte. "Wir sind ein relativ unerfahrener Verein auf der Bühne und wenn man in einem Hexenkessel spielt, kann es einen schon einschüchtern", sagte der österreichische Nationalspieler.

Eingeschüchtert wird das Team von Julian Nagelsmann also nicht ins Spiel gegen Paris gehen. Das hat es auch Atlético Madrid im Viertelfinale schon spüren lassen - warum also nicht auch Kylian Mbappé, Neymar und Co.?

Die Aufstellungen bei RB Leipzig - Paris Saint-Germain:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Olmo - Poulsen

Paris: Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Paredes, Herrera - di Maria, Mbappé, Neymar

