Nach dem Kantersieg gegen den FC Barcelona und dem letztlich deutlichen 3:0 gegen Olympique Lyon trennt den FC Bayern nur noch ein Sieg vom Triple.

Es wäre nach 2013 das zweite der Vereinsgeschichte. Zudem wäre der Finalsieg gleichbedeutend mit dem sechsten Champions-League-Titel (einschließlich Europapokal der Landesmeister) für die Münchener.

Damit würde man mit dem FC Liverpool gleichziehen. Mehr Triumphe in der Königsklasse können nur der AC Mailand (7) und Real Madrid (13) aufweisen.

PSG - Bayern: Quadruple vs. Triple

Die Franzosen könnten durch einen Sieg im Finale (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain - FC Bayern München, am So. ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) sogar noch einen draufsetzen. Denn die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hat sich bereits das nationale Triple, bestehend aus Ligue 1, Coupe de France und Coupe de la Ligue, gesichert. Mit einem weiteren Erfolg würde man also sogar das Quadruple gewinnen.

Fest steht bereits vor dem Spiel: Ein deutscher Trainer wird sich in den Geschichtsbüchern der Champions League verewigen. Die Frage ist nur, welcher: Hansi Flick oder doch Thomas Tuchel?

Einer der beiden wird am Sonntagabend der vierte deutsche Trainer werden, der die Champions League gewinnt - nach Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und Jürgen Klopp.

Bayern-Elf unverändert - PSG mit einer Änderung?

Getreu dem Motto "Never change a winning team" vertraut Hansi Flick wohl auch im Finale derselben Elf wie auch schon im Halbfinale. Damit ist auch eine Rückkehr von Joshua Kimmich zurück ins Mittelfeld vom Tisch.

Bei Paris könnte es im Vergleich zum Duell mit RB Leipzig einen Wechsel geben. Mittelfeldspieler Marco Verratti steht nach überstandener Verletzung bereit für eine Rückkehr in die Startelf. Für ihn müsste dann wohl der Argentinier Leandro Paredes auf die Bank weichen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen bei Paris Saint-Germain - FC Bayern München:

Paris: Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Herrera, Paredes - Di María, Neymar, Mbappé

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

