Endlich ist es so weit: Nach 149 Tagen Pause rollt in der Champions League wieder der Ball.

Am Samstag empfängt der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel den FC Chelsea und will seinen 3:0-Sieg aus dem Hinspiel verteidigen (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea am Sa. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Damit am 23. August für die Münchner das zweite Triple der Vereinsgeschichte steht, muss gegen Chelsea jedoch nicht nur die Pflicht erledigt werden - ähnlich wichtig wird es für Robert Lewandowski und Co., nach mehr als einem Monat ohne Pflichtspiel schnell wieder in Topform zu kommen und sich bestmöglich auf das Finalturnier in Lissabon einzustellen.

Mit erfolgreichen Restarts hat die Truppe von Hansi Flick jedoch Erfahrung, nach der Corona-Pause gewann der FCB jedes einzelne Spiel in Bundesliga und DFB-Pokal und untermauerte dabei die These, in der Champions League zu den Favoriten zu zählen.

SPORT1 und Tipico Sportwetten blicken auf die Partie gegen Chelsea und wagen bereits den Blick nach Lissabon: Wer holt sich am Ende den Henkelpott - in der Champions League warten ein paar heiße Tipps. (Stand der Quoten: 6. August, 15 Uhr)

Robert Lewandowski stand in der abgelaufenen Saison für Tore, Tore, Tore!

Neben 34 Bundesliga-Treffern stehen auch noch elf in der Champions League zu Buche, damit führt er die Torschützenliste der Königsklasse vor dem (bereits ausgeschiedenen) Erling Haaland an und ist klarer Favorit auf den Titel als bester Torjäger des Wettbewerbs (Quote 1,01).

Wie Lewandowski kommt auch der gesamte FC Chelsea auf genau elf Treffer in der Champions-League-Saison - Tipico Sportwetten hat sich deshalb eine Spezialwette einfallen lassen, bei dem Lewandowski gegen alle Blues antritt. Und der Pole geht als Favorit in dieses schwierige Duell: Schießt der Goalgetter mehr Tore als Chelsea, belohnt Tipico das mit einer Quote von 2,60.

Setzt sich Chelsea durch, bekommen Tipper sogar das 2,70-fache ihres Einsatzes zurück (Quote bei Gleichstand: 2,90).

Interessant ist hier auch die Handicap-Wette: Trifft Lewandowski sogar zweimal mehr als das Chelsea-Team, winkt eine Quote von 6,50 (Handicap 0:1).

Da bei den Blues zahlreiche Superstars wie Christian Pulisic verletzungsbedingt fehlen und auch im Hinspiel das Duell Lewandowski vs. Chelsea mit 1:0 an den Bayern-Stürmer ging, spricht tatsächlich einiges für den Bundesliga-Torschützenkönig.

Im Gegensatz zu den Münchnern kommt Chelsea jedoch mit jeder Menge Spielpraxis zum Restart der Champions League. Die Premier League schlossen die Blues erst Ende Juli auf Platz vier ab, in der vergangenen Woche spielten sie noch das Finale des FA Cups (1:2 gegen Arsenal).

Nicht umsonst warnen FCB-Coach Hansi Flick und seine Spieler immer wieder vor den Gefahren, den die unterschiedliche Spielpraxis mit sich bringt.

Glauben Tipper an eine Sensation und ein Ausscheiden der Münchner, klingelt die Kasse mal so richtig. Das 150-fache des Einsatzes zahlt Tipico Sportwetten aus, wenn am Ende der 90 Minuten ein 0:3 steht und das Spiel in die Verlängerung geht. Scheidet Bayern direkt aus - etwa mit einem 1:4 (Quote 200,0) oder 0:4 (Quote 300,0) - warten sogar noch höhere Gewinne.

Realistisch ist das jedoch nicht, trotz fehlender Praxis geht Bayern als Favorit ins Spiel: 1,35 lautet die Quote bei einem Heimsieg der Münchner, ein Auswärtserfolg der Blues ist mit einer satten Quote von 8,00 ein reizvoller Tipp (Unentschieden: 5,30).

Bereits jetzt kann auch der weitere Weg der Münchner im Wettbewerb getippt werden. So zahlt Tipico das 2,4-fache des Einsatzes aus, wenn Bayern im Viertelfinale (gegen den FC Barcelona oder SSC Neapel) scheitert.

Im Halbfinale könnte es - im Falle eines Weiterkommens - zum Kracherduell gegen Manchester City oder Real Madrid kommen. Durchaus möglich, dass gegen Ex-Trainer Pep Guardiola oder die Real-Stars am Ende das Ausscheiden steht (Quote 2,90).

Echte Bayern-Fans glauben aber selbstverständlich an den Finaleinzug - und das honoriert Tipico Sportwetten mit tollen Quoten. Gewinnt der FCB den Henkelpott, gibt es aktuell das 4,2-fache des Einsatzes zurück. Geht Bayern dagegen im Finale baden, lautet die Quote 4,90.

Apropos Finale: Der Turnierbaum steht nach der Auslosung im Juli fest, der Weg ins Finalstadion Estádio da Luz ist für die Teams also gelegt.

Am wahrscheinlichsten sieht Tipico Sportwetten dabei zwei Paarungen: Sowohl das Duell FC Bayern gegen Paris Saint-Germain als auch ManCity gegen PSG würde das 5,5-fache des Einsatzes bringen.

Da das Team von Trainer Thomas Tuchel einen relativ leichten Weg ins Endspiel hat und dabei "nur" Atalanta Bergamo (Viertelfinale) und RB Leipzig oder Atlético Madrid (Halbfinale) aus dem Weg räumen muss, träumen die katarischen PSG-Besitzer bereits vom ersehnten Henkelpott.

Auch ein rein deutsches Finale ist möglich, die brisante Paarung FC Bayern vs. RB Leipzig würde die Quote 13,0 bringen.

Am unwahrscheinlichsten ist übrigens das Duell Chelsea gegen Leipzig, den Einsatz sollten Tipper trotz einer Quote von 750,0 lieber in andere Wetten investieren.

Und wer gewinnt am Ende das Ding? Manchester City, lautet jedenfalls der Sieger-Tipp für die Wettexperten von Tipico.

Eine Quote von 4,00 bekommen Tipper aktuell, wenn sie ebenfalls auf einen Triumph der "Citizens" setzen. Der FC Bayern befindet sich mit einer Quote von 4,20 nur knapp dahinter auf Platz zwei, es folgen Paris (6,00) und Atlético Madrid (9,00). Überraschend weit vorne ist auch das Sensationsteam von Atalanta Bergamo, auf diesen mutigen Sieger-Tipp vergibt Tipico Sportwetten eine Quote von 10,0.

Interessant ist auch ein Tipp auf die Nation des Siegers, schließlich hat Deutschland noch zwei Eisen im Feuer: Tipico Sportwetten sieht die Bundesliga in dieser Saisonwette auch vorne (Quote 3,20), es folgt das noch mit drei Teams vertretene Spanien (3,70). Für England (4,00, 2 Teams), Frankreich (5,50, 2 Teams) und Italien (5,70, 3 Teams) bietet der Wettanbieter ebenfalls attraktive Quoten.