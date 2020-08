Das Champions-League-Finale spaltet die Fußballwelt.

Während es viele Deutsche wohl mit dem FC Bayern halten werden, drückt Leonardo Bittencourt Paris-Saint Germain die Daumen. (Champions League: Paris Saint-Germain - FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das hat der 26-Jährige im SPORT1-Instagram-Format Split It! am Rande des Trainingslagers des SV Werder Bremen im österreichischen Zillertal verraten.

"Ich glaube, dass Bayern das machen wird, aber ich muss ehrlich sein, ein Stück weit bin ich schon für PSG", gestand der Mittelfeldspieler. Ein Spieler ist ausschlaggebend dafür, dass der Werderaner am Sonntagabend zu PSG hält.

Für Bittencourt ist PSG der Underdog

Der gebürtige Brasilianer will nämlich, dass "Neymar, der gerade in Brasilien so viel kritisiert wird, am Ende das Ding mit Paris gewinnt. Aber nicht nur wegen ihm drücke ich ein Stück weit mehr Paris die Daumen, sondern auch, weil da noch zwei andere Brasilianer sind und die es einfach mal verdient hätten", ergänzte Bittencourt.

Für den Werder-Star sind die Rollen vor dem CL-Finale klar verteilt. PSG sieht er trotz der Offensivpower von Mbappé, Neymar und Co. in der Außenseiterrolle. Umso mehr würde sich Bittencourt freuen, wenn "vielleicht einmal ein 'Underdog' die Champions League gewinnt."

Angesprochen auf die derzeitigen Leistungen des FC Bayern, geriet Bittencourt ins Schwärmen: "Wie sie jetzt unter Hansi Flick Fußball spielen, ist der Wahnsinn. Sie sind sehr sehr schwierig zu bespielen."

Unabhängig vom Sieger hat Bittencourt einen Wunsch: "Ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird."