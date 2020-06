RB Leipzig hat eventuell ein großes Problem.

Das vielleicht größte Spiel seines kurzen Bestehens muss nach Informationen der Bild bereits ohne Timo Werner bestritten werden.

Denn der Topstürmer wolle nur noch die Bundesliga für die Sachsen zu Ende spielen und danach zum FC Chelsea wechseln.

Nach SPORT1-Informationen steht der Deal kurz vor dem Abschluss. Werner kann Leipzig aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen. Dem Bericht zufolge will Werner Leipzig unmittelbar nach Ende der Bundesliga (27. Juni) in Richtung London verlassen.

Chelsea spielt noch die Premier League bis zum 26. Juli, wann Werner dort einsteigen würde, müsste noch geklärt werden.

Für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale der Blues gegen den FC Bayern München ist er nicht spielberechtigt.

Die UEFA will am Mittwoch entscheiden, wie und wo die Königsklasse zu Ende gebracht wird – höchstwahrscheinlich im August in Lissabon. Auch zu den Vertragssituationen der Spieler soll eine Stellungnahme folgen. Erwartet wird die Empfehlung, mit den alten Kadern anzutreten.

Interessant wird es bei Wechseln wie Werner. Wer letztlich über Vertragsdauer, Versicherung usw. entscheidet, ist noch offen.