Olympique Lyon will trotz des Fußball-Stops in Frankreich um jeden Preis gegen Juventus Turin in der Champions League antreten.

Dies machte Vereins-Präsident Jean-Michel Aulas in einem Interview mit dem Radiosender RTL klar: "Das Spiel gegen Juventus ist für Freitag, den 7. August, in Turin hinter geschlossenen Türen bestätigt."

Lyon hatte vor kurzem Einspruch gegen die Entscheidung der französischen Politik eingelegt und wehrt sich mit einer Klage auch gegen die vorzeitige Beendigung der Ligue 1. Dort war die Saison für beendet erklärt worden, Lyon landete auf dem siebten Rang.

Das Hinspiel in der Königsklasse hatte Lyon mit 1:0 gewonnen. Für das Rückspiel macht sich Aulas aber keine großen Hoffnungen, da sein Team derzeit nicht an einem geregelten Spielbetrieb teilnehmen kann. "Wenn die Einsprüche ohne Erfolg bleiben, werden Lyon und PSG (bereits für das Viertelfinale qualifiziert, Anm.) von den Teams, die sich vorbereiten konnten, abgeschlachtet."

Einmal mehr betonte der 71-Jährige, wie gravierend die Auswirkungen des Ligue-1-Abbruchs seien: "Es könnte uns für den Rest unseres Lebens beeinflussen. Ich weiß nicht, wer das überleben kann." Es habe keine Verpflichtung gegeben, die Liga zu beenden. "Wir sind eine Ausnahme in Europa!"