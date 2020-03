"Verstehe es nicht!" Atléticos Spielweise gibt Klopp Rätsel auf

Robin Wigger Lesedauer: 3 Minuten

München und Liverpool - Wie bereits 2018 ist Liverpools Keeper entscheidend am Aus in der Champions League beteiligt. Jürgen Klopp nimmt ihn in Schutz, Experten und Fans kritisieren.