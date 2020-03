Kapitän Marcel Sabitzer hat RB Leipzig inmitten der Coronavirus-Krise ein rauschendes Fußballfest beschert und den Bundesliga-Dritten zum größten internationalen Erfolg geführt.

Der Österreicher traf beim 3:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur um Starcoach José Mourinho doppelt und machte nach dem 1:0 im Hinspiel den erstmaligen Einzug der Sachsen ins Viertelfinale fast im Alleingang perfekt. (Der Liveticker zum Nachlesen)

"Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Das war eine souveräne Leistung, es macht Riesenspaß. Das ist ein Abend für die Bücher. Wenn du im Achtelfinale einen Doppelpack, schnürst, geht einiges durch deinen Körper. Pure Emotion. Kompliment an die Mannschaft. Heute Nacht kann ich wahrscheinlich ganz schlecht schlafen, weil so viele Gedanken durch den Kopf gehen", sagte der Mann des Abends, Sabitzer, nach der Partie.

Sabitzer trifft doppelt

Vor 42.146 begeisterten Zuschauern in Leipzig brachte Sabitzer die Gastgeber nach Vorlage von Werner früh in Führung (10.), ließ Gäste-Keeper Hugo Lloris mit seinem platzierten Flachschuss keine Chance.

Spätestens nach dem Führungstor war Leipzig auf Betriebstemperatur. Vor allem über die linke Seite machten die Hausherren viel Druck. Winter-Neuzugang Angelino ließ Tottenhams Serge Aurier mehrmals schlecht aussehen.

Beim 2:0 verlängerte Sabitzer eine scharfe Flanke von Angelino vom kurzen Pfosten per Kopf ins Netz, Weltmeister-Keeper Lloris sah erneut nicht souverän aus. Emil Forsberg, der für Sabitzer in die Partie kam, sorgte Sekunden nach seiner Einwechslung für den 3:0-Endstand (87.).

Einziger Wermutstropfen für Leipzig an diesem Abend: Nordi Mukiele musste in der 56. Minute verletzt vom Platz getragen werden, für ihn kam Tyler Adams in die Partie.

Tottenham scheitert als Vorjahres-Finalist

Für Tottenham, das in der Offensive die Stürmer-Stars Harry Kane und Heung-Min Son schmerzlich vermisst, ist es spätestens jetzt eine Saison zum Vergessen. Als Vorjahres-Finalist müssen die Spurs in der Königsklasse nach dem Achtelfinale denkbar früh die Segel streichen. (Spielplan/Ergebnisse der Champions League)

Auch in der Premier League läuft es nicht rund für die Mourinho-Truppe: Mit 41 Punkten steht der Klub nur auf Platz acht, der aktuell nicht einmal für Europa berechtigt.

Für Mourinho brechen schwere Zeiten an: In Leipzig blieb seine Elf bereits im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Die Kritik an "The Special One" dürfte an Schärfe zunehmen.

Kein Geisterspiel in Leipzig

Im Gegensatz zu anderen Spielorten im Europapokal und auch in der Bundesliga durften in Leipzig die Fans trotz der Coronavirus-Epidemie noch ins Stadion.

Am Montag hatte die Stadt Leipzig in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Klub beschlossen, dass die Partie trotz der Coronavirus-Epidemie mit Zuschauern stattfinden soll.

Zum einen sei England als Heimat der Spurs kein Risikoland, zum anderen seien alle Tickets personalisiert, "und die Zuschauer somit zurückverfolgbar".