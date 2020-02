Was für ein Sieg!

Durch den 3:0-Auswärtssieg beim FC Chelsea stehen die Bayern mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League.

Hansi Flick wiederum steht scheinbar kurz davor, einen langfristigen Cheftrainer-Vertrag bei den Münchnern zu unterschreiben.

Nach dem Sieg hielt Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Mannschaftshotel eine Bankett-Rede, sagte in Richtung Flick: "Unser Trainer wurde gestern 55. Das ist ein gutes Alter. Wir schenken dir in dem roten Päckchen einen Stift. Und mit Stiften unterzeichnet man manchmal Papiere. Alles Gute!"

Rummenigge deutet Flick-Zukunft als Cheftrainer an!

Aktuell besitzt der Kovac-Nachfolger einen Co-Trainer-Vertrag bis 2021. Ein Posten, der für Flick aber nicht mehr in Frage kommt, denn er will Cheftrainer bleiben - am liebsten beim FC Bayern.

Durch die zuletzt starken Auftritte und die Gala in London hat Flick die Bosse scheinbar endgültig überzeugt, dass er für den amtierenden Meister auch zukünftig der richtige Trainer ist.

Rummenigge sprach auch zum Team, sagte lobend: "Das war großartig. Man hat den Eindruck, in London mag man uns. Wir haben mit dem 3:0 einen Riesen-Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Ihr habt einen tollen Charakter. Der wird euch weit führen, wenn ihr so weitermacht."

Weitermachen will Rummenigge scheinbar auch mit Flick.