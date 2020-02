Bittere Nachricht für den FC Bayern!

Der Rekordmeister muss wochenlang ohne seinen Toptorjäger Robert Lewandowski auskommen.

Der Pole erlitt nach Vereinsangaben beim 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk.

Das ergab eine Untersuchung bei Bayern-Arzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt nach der Rückkehr aus London am Mittwoch.

Lewandowski fällt rund vier Wochen aus

In einem Gips wird das Knie nun für zehn Tage ruhiggestellt, ehe Lewandowski danach wieder ins Aufbautraining einsteigen soll. Die Ausfallzeit werde insgesamt rund vier Wochen betragen, teilten die Bayern weiter mit.

Bewahrheitet sich die prognostizierte Ausfalldauer, wird Lewandowski neben dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 am kommenden Dienstag und dem Champions-League-Rückspiel gegen Chelsea am 18. März auch mindestens die nächsten drei Ligaspiele (bei der TSG Hoffenheim, gegen den FC Augsburg, bei Union Berlin) verpassen.

Genesung wohl zum Topspiel beim BVB

Bei optimalem Heilungsverlauf könnte der Bayern-Stürmer in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am 22. März sein Comeback feiern, spätestens aber aller Voraussicht nach im Anschluss an die Länderspiel-Pause Ende März dann im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am 4. April wieder zu Verfügung stehen.

Unproblematisch sollte sich Lewandowskis weiteres Mitwirken in der Königsklasse gestalten, wo am 7. und 8. April die Viertelfinal-Hinspiele über die Bühne gehen.

Bemerkenswert: Der Angreifer hatte sich in der Winterpause einer schon länger geplanten Leisten-OP unterzogen, durch den Termin unmittelbar nach dem letzten Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg aber kein Pflichtspiel verpasst.

Lewandowski droht Müller-Rekord zu verpassen

Lewandowski ist aktuell mit 39 Pflichtspieltreffern Bayerns erfolgreichster Torjäger.

Durch die verletzungsbedingte Zwangspause dürfte Lewandowski nun allerdings die historische Bestmarke von 40 Saisontoren verpassen, die noch immer Gerd Müller hält.

Der zuletzt in Bestform agierende Lewandowski war dem "Bomber der Nation" bisher dicht auf den Fersen, hat nach 23 Spieltagen bereits 25 Tore für die Bayern erzielt