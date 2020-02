RB Leipzig hat in der Champions-League-Partie bei Tottenham Hotspur (JETZT im LIVETICKER) in der ersten Halbzeit mit zwei unterschiedlichen Trikots gespielt.

Nur acht der elf Spieler in Leipzigs Startelf hatten das normale farbige Sponsoren-Logo von "Red Bull" auf ihren Trikots, bei den anderen dreien - Timo Werner, Christopher Nkunku und Lukas Klostermann - waren die berühmten gehörnten Bullen in Silbertönen gehalten.

Im Netz diskutierten zahlreiche User über den Grund der verschiedenen Trikots. Leipzig selbst hielt sich bedeckt und sorgte zunächst nicht für Aufklärung.

Ob es sich um einen Marketing-Gag oder einen Fehler handelt, ist nicht bekannt.

Zumindest Werner wechselte in der Halbzeitpause sein Trikot, spielte danach mit dem farbigen Logo - und traf in der 58. Minute per Foulelfmeter zur 1:0-Führung.