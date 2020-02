Showdown für den FC Bayern München. Der Deutsche Meister greift als Letzter der noch international verbliebenen deutschen Klubs in die K.o.-Runde ein. Im Achtelfinalhinspiel der Champions League geht es für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Hinspiel auswärts gegen den FC Chelsea. Die Begegnung mit den Blues ist die Neuauflage des 2012 tragisch verlorenen "Finale dahoam". (Champions League: FC Chelsea - FC Bayern München, 21 Uhr im LIVETICKER)

In der zweiten Partie am Mittwochabend bekommt es der SSC Neapel mit dem FC Barcelona zu tun. (Champions League: SSC Neapel - FC Barcelona ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Peter Neururer zu Gast bei Thomas Helmer

Der Fantalk wird am Dienstag, 25. Februar, LIVE ab 20.15 Uhr im TV auf SPORT1 sowie im LIVESTREAM auf SPORT1.de über die beiden CL-Kracher berichten.

In der "Champions Sportsbar" im München Marriott Hotel diskutieren Moderator Thomas Helmer und Trainer-Legende Peter Neururer, Ex-Bayern-Star Mario Basler, Comedian Oliver Pocher, Tobias Holtkamp (freier Journalist, u.a. SPORT1) und Hartwig Thöne (SPORT1) über Themen aus dem nationalen und internationalen Fußball.

Fans können aktiv mitdiskutieren

Co-Moderatorin Valentina Maceri bindet sowohl das Publikum vor Ort als auch die User in den Social-Media-Kanälen mit in die Sendung ein. Sie sorgt so dafür, dass die Fans über alle digitalen Kanälen Teil des Fantalks werden.

Dank der engen Verknüpfung mit den digitalen SPORT1-Plattformen SPORT1.de, den SPORT1-Apps und den Social-Media-Kanälen von SPORT1 bekommen die Fans alle Infos zur UEFA Champions League aus einer Hand – egal ob zuhause oder unterwegs.

Hinzu kommt der Fantalk-Liveblog auf SPORT1.de: Unterhaltsam, informativ und interaktiv verbindet er die Gesprächsthemen sowie die besten Sprüche und Szenen der Sendung mit den aktuellen Geschehnissen in den Stadien von Europas Königsklasse.

So können Sie den Fantalk LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1 und YouTube

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App