BVB-Trainer Lucien Favre nimmt vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain keine personellen Änderungen im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt vor.

Das heißt, in der Offensive setzt der Schweizer auf Erling Haaland, der sein Debüt in der Königsklasse für den BVB gibt, Jadon Sancho und Thorgan Hazard. (Champions League: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain ab 21 Uhr im LIVETICKER).

PSG mit Mbappé und Neymar

Bei den Gästen aus Paris stehen die beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappé ebenfalls in der Startelf. Dafür bleiben Edinson Cavani und Mauro Icardi zunächst außen vor.

Trainer Thomas Tuchel änderte seine Startformation auf insgesamt sieben Positionen im Vergleich zum 4:4 am Wochenende in der Ligue 1 beim SC Amiens. Aus dem Spiel vom Samstag sind nur Torwart Keylor Navas, Idrissa Gueye, Angel Di María und Kapitän Thiago Silva übrig geblieben.

Dortmund tankte mit einem 4:0-Sieg in der Bundesliga am vergangenen Freitag gegen Frankfurt Selbstvertrauen für das Kracherspiel.

Mats Hummels rechnet seinem Team auch deswegen gute Chancen aus: "Mit dieser Konzentration, mit dieser Aktivität werden wir da eine sehr gute Chance haben", sagte der Abwehrspieler. Und weiter: "Auch PSG weiß, was es hier erwarten kann."

Can: PSG "eine der besten Mannschaften der Welt"

Doch die neue Stabilität wird wohl am Dienstag hart auf die Probe gestellt: "Da kommt ein anderes Kaliber. Aber wir sind dazu bereit", sagte Routinier Lukasz Piszczek, der gegen Frankfurt zum 1:0 traf. Für Emre Can sei PSG "eine der besten Mannschaften der Welt". Sein Rezept zum Erfolg: Fokus auf die Abwehr legen.

"Wenn wir alle gemeinsam verteidigen, kann das sehr erfolgreich werden", sagte der Neuzugang von Juventus Turin. Dementsprechend, betonte Torhüter Roman Bürki, gebe es "keinen Grund, den Gegner stärker zu reden, als er ist". Auch Hummels stimmte zu und forderte geringes Risiko: "Darüber müssen wir uns im Klaren sein: Bei unserer Qualität müssen wir gar nicht immer so viel riskieren. Wir kommen immer zu unseren Chancen."

PSG verpatzt Generalprobe

Während der BVB mit Rückenwind in die Partie geht, hat PSG die Generalprobe verpatzt. Gegen den Tabellenvorletzten SC Amiens reichte es nur zu einem 4:4. "Die ganze Welt denkt jetzt: Oh, sie werden unruhig, unruhig, unruhig, sie haben viele Probleme", sagte Tuchel nach dem Remis mit Zynismus in der Stimme, "aber nein. Das ist das Leben! Das ist Fußball!"

Er habe viel Vertrauen in seine Mannschaft, der allerdings die Mentalität gefehlt habe: "Nach fünf Minuten war ich sehr wütend."

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho

Paris: Navas - Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Marquinhos, Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar

So können Sie Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain LIVE verfolgen:

TV: Sky-Konferenz

Stream: DAZN, Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App