In der Champions League dürfen sich die Profis ab dem Achtelfinale auf einen neuen Ball freuen.

Der adidas "Finale Istanbul" rollt ab der K.o.-Phase durch die Stadien, benannt nach dem Spielort des Endspiels am 30. Mai 2020.

Anzeige

Auf der Oberfläche des runden Leders verschmelzen Kunst und Fußball, in der türkischen Metropole treffen Welten aufeinander: Ost und West, Europa und Asien, Tradition und Innovation, tief verwurzelt in Kunst und Kultur.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Unterbrochen von weißen Sternen zieht sich der Bosporus schimmernd über den Ball, in den Farben der letzten Sonnenstrahlen am Abend und des tiefen Blaus am Himmel über Istanbul.