Bayer Leverkusen träumt davon, in der Champions League zu überwintern. Am letzten Spieltag muss dazu ein Sieg gegen das bereits qualifizierte Juventus Turin her.

Doch das allein reicht nicht aus, um das Achtelfinale klar zu machen - die Werkself ist auch noch auf Schützenhilfe von Lokomotive Moskau angewiesen.

Die Russen dürfen gegen Konkurrent Atlético Madrid im Parallelspiel nicht verlieren. Nur dann wäre das Europa-Wunder für die Leverkusener möglich.

Leverkusen ist Mannschaft der Stunde

Die Chancen, dass Bayer 04 zumindest seine Hausaufgaben erledigt, stehen nicht schlecht.

Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und musste nur beim Remis gegen den SC Freiburg in der Bundesliga Punkte lassen.

Zudem feierte das Team Achtungserfolge gegen Atlético in der Königsklasse sowie gegen Bayern München und Schalke 04 in der Liga.

Juventus könnte Spieler schonen

Die Form der letzten Wochen macht allen Bayer-Fans Hoffnung, dass auch die Hürde Juventus genommen werden kann. Außerdem ist nicht klar, wie ernst der italienische Rekordmeister die Begegnung nimmt.

Es könnte durchaus sein, dass Trainer Maurizio Sarri aufgrund des bereits feststehenden ersten Tabellenplatzes einige Spieler schont und mit einer B-Elf ins Rheinland reist.

Definitiv nicht dabei sein wird Ex-Nationalspieler Sami Khedira. Der Juve-Star wurde vergangene Woche erfolgreich am Knie operiert und fällt etwa drei Monate aus.

Voraussichtliche Aufstellung:

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Bellarabi, Havertz, Diaby - Volland

Juventus Turin: Buffon - Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Pjanic, Rbiot - Matuidi - Higuain, Ronaldo

So können Sie Bayer Leverkusen - Juventus Turin LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo, DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App