Durch den Einzug von Atalanta Bergamo in das Champions-League-Achtelfinale stehen 15 von 16 möglichen Achtelfinal-Teilnehmern fest.

Schon jetzt steht fest: Da in Gruppe D entweder Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen weiterkommen, stehen zum ersten Mal in der Champions-League-Geschichte nur Teams aus Europas Top-5-Ligen in der Runde der letzten 16 Mannschaften.

Atalanta Bergamo schaffte darüber hinaus ein weiteres Novum. Zum ersten Mal seit der Champions-League-Saison 2002/2003 zieht eine Mannschaft in das Achtelfinale ein, die an den ersten drei Spieltagen keinen einzigen Punkt geholt hat.

Folgende Mannschaften stehen im Champions-League-Achtelfinale:

Spanien: Real Madrid, FC Barcelona, FC Valencia, (Atlético Madrid)

England: Tottenham Hotspur, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea

Deutschland: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, (Bayer 04 Leverkusen)

Italien: Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel

Frankreich: Paris St. Germain, Olympique Lyon